Сили оборони показали наслідки нічної атаки на Одещину
Середа, 13 вересня 2023, 10:36
Сили оборони показали наслідки російської нічної атаки на Одеську область.
Джерело: Сили оборони півдня, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер
Деталі: Очільник ОВА Олег Кіпер повідомив, що всього внаслідок нальотів російських ударних дронів на Ізмаїльський район постраждало 7 цивільних осіб: шість людей у Рені та один в Ізмаїлі.
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Сили оборони показали наслідки нічної атаки росіян на Одещину pic.twitter.com/okTqhUZLBJ— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 13, 2023
За його словами, двоє чоловіків з Рені у тяжкому стані, в палаті інтенсивної терапії. Іх транспортують в Одесу. Четверо інших поранених – в стані середньої важкості, продовжують лікування в Рені.
Постраждалому з Ізмаїлу була надана медична допомога в лікарні. Нині чоловік вдома.
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Передісторія:
- У ніч на 13 вересня над Одеською областю сили протиповітряної оборони збили 32 ударних дрони, було влучання по припортовій інфраструктурі, 7 людей постраждали.
- Внаслідок влучання сталося займання на стоянці вантажного автотранспорту. Пожежу ліквідовано.