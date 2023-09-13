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Сили оборони показали наслідки нічної атаки на Одещину

Тетяна ЛозовенкоСереда, 13 вересня 2023, 10:36
Сили оборони показали наслідки нічної атаки на Одещину
фото сили оборони півдня

Сили оборони показали наслідки російської нічної атаки на Одеську область.

Джерело: Сили оборони півдня, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер

Деталі: Очільник ОВА Олег Кіпер повідомив, що всього внаслідок нальотів російських ударних дронів на Ізмаїльський район постраждало 7 цивільних осіб: шість людей у Рені та один в Ізмаїлі.

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За його словами, двоє чоловіків з Рені у тяжкому стані, в палаті інтенсивної терапії. Іх транспортують в Одесу. Четверо інших поранених – в стані середньої важкості, продовжують лікування в Рені.

Постраждалому з Ізмаїлу була надана медична допомога в лікарні. Нині чоловік вдома.

ВІДЕО ДНЯ
 
фото Сили оборони півдня україни
 
 
фото прокуратури

Передісторія: 

  • У ніч на 13 вересня над Одеською областю сили протиповітряної оборони збили 32 ударних дрони, було влучання по припортовій інфраструктурі, 7 людей постраждали.
  • Внаслідок влучання сталося займання на стоянці вантажного автотранспорту. Пожежу ліквідовано. 

Теми: Одеська областьпожежа
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