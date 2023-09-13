Сили оборони показали наслідки нічної атаки на Одещину

Сили оборони показали наслідки російської нічної атаки на Одеську область.

Джерело: Сили оборони півдня, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер

Деталі: Очільник ОВА Олег Кіпер повідомив, що всього внаслідок нальотів російських ударних дронів на Ізмаїльський район постраждало 7 цивільних осіб: шість людей у Рені та один в Ізмаїлі.

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Сили оборони показали наслідки нічної атаки росіян на Одещину pic.twitter.com/okTqhUZLBJ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 13, 2023

За його словами, двоє чоловіків з Рені у тяжкому стані, в палаті інтенсивної терапії. Іх транспортують в Одесу. Четверо інших поранених – в стані середньої важкості, продовжують лікування в Рені.

Постраждалому з Ізмаїлу була надана медична допомога в лікарні. Нині чоловік вдома.

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