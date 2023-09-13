Силы обороны показали последствия ночной атаки на Одесскую область
Среда, 13 сентября 2023, 10:36
Силы обороны показали последствия российской ночной атаки на Одесскую область.
Источник: Силы обороны юга, глава Одесской ОВА Олег Кипер
Детали: Глава ОВА Олег Кипер сообщил, что всего в результате налетов российских ударных дронов на Измаильский район пострадали 7 гражданских лиц: шесть человек в Рени и один в Измаиле.
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По его словам, двое мужчин из Рени в тяжелом состоянии, в палате интенсивной терапии. Их транспортируют в Одессу. Четверо других раненых - в состоянии средней тяжести, продолжают лечение в Рени.
Пострадавшему из Измаила была оказана медицинская помощь в больнице. Сейчас мужчина дома.
Сили оборони показали наслідки нічної атаки росіян на Одещину pic.twitter.com/okTqhUZLBJ— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 13, 2023ВИДЕО ДНЯ
Предыстория:
- В ночь на 13 сентября над Одесской областью силы противовоздушной обороны сбили 32 ударных дрона, было попадание по припортовой инфраструктуре, 7 человек пострадали.
- В результате попадания произошло возгорание на стоянке грузового автотранспорта. Пожар ликвидирован.