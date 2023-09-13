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Силы обороны показали последствия ночной атаки на Одесскую область

Татьяна ЛозовенкоСреда, 13 сентября 2023, 10:36
Силы обороны показали последствия ночной атаки на Одесскую область
фото силы обороны юга

Силы обороны показали последствия российской ночной атаки на Одесскую область.

Источник: Силы обороны юга, глава Одесской ОВА Олег Кипер

Детали: Глава ОВА Олег Кипер сообщил, что всего в результате налетов российских ударных дронов на Измаильский район пострадали 7 гражданских лиц: шесть человек в Рени и один в Измаиле.

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По его словам, двое мужчин из Рени в тяжелом состоянии, в палате интенсивной терапии. Их транспортируют в Одессу. Четверо других раненых - в состоянии средней тяжести, продолжают лечение в Рени.

Пострадавшему из Измаила была оказана медицинская помощь в больнице. Сейчас мужчина дома.

 
ФОТО Силы обороны юга
 
 
фото прокуратуры

Предыстория: 

  • В ночь на 13 сентября над Одесской областью силы противовоздушной обороны сбили 32 ударных дрона, было попадание по припортовой инфраструктуре, 7 человек пострадали.
  • В результате попадания произошло возгорание на стоянке грузового автотранспорта. Пожар ликвидирован.

Темы: Одесская областьпожар
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