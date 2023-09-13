NYT: Росія обходить санкції і виробляє більше ракет, ніж до 2022 року

Росії вдалося подолати санкційний тиск і тепер вона здатна виробляти більшу кількість ракет, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

Джерело: The New York Times, яка у своїй публікації посилається на неназваних посадовців

Дослівно: "За словами американських, європейських та українських посадовців, Росії вдалося подолати санкції та експортний контроль, запроваджені Заходом, і розширити своє ракетне виробництво до понад довоєнного рівня, що робить Україну особливо вразливою до посилення атак у найближчі місяці".

Реклама:

"За оцінками американських офіційних осіб, в результаті санкцій Росія була змушена різко уповільнити виробництво ракет та інших видів озброєнь на початку війни в лютому 2022 року щонайменше на шість місяців. Але до кінця 2022 року московське військово-промислове виробництво знову почало набирати обертів, визнають американські чиновники, які говорили на умовах анонімності, щоб не розголошувати делікатну оцінку".

Деталі: У відповідь на таку ситуацію США роблять ставку на підсилення української протиповітряної оборони. Вказується, що Росія через розгалужену мережу контрабанди отримує дефіцитні компоненти через треті країни, такі як Вірменія і Туреччина.

Американські посадовці побоюються, що збільшення виробництва російських ракет може означати нові удари по енергосистемі України восени і взимку.

ВІДЕО ДНЯ

В статті вказується, що країнам Заходу складно закрити усі шляхи обходу санкцій через специфіку самих товарів.

"Одна з проблем для американського уряду полягає в тому, що Росії потрібні не високотехнологічні мікросхеми, які легше відстежити, а комерціалізовані мікросхеми, які можна використовувати в широкому спектрі речей, а не тільки в керованих ракетах", - йдеться у матеріалі.

Також західні офіційні особи вказують, що Росія вдвічі збільшила виробництво снарядів (до 2 млн на рік) і це більші об’єми, ніж можуть виробляти Сполучені Штати і Європа. Водночас таких об’ємів все одно не вистачає, оскільки за рік Росія витратила 10 млн снарядів. Також збільшення військового виробництва в Росії дорого коштувало російській економіці, особливо в умовах різкого зростання відсоткових ставок в країні.

Передісторія: