NYT: Россия преодолела санкции и производит больше ракет, чем до 2022 года

России удалось преодолеть санкционное давление и теперь она способна производить большее количество ракет, чем до начала полномасштабного вторжения.

Источник: The New York Times, которая в своей публикации ссылается на неназванных чиновников

Дословно: "По словам американских, европейских и украинских чиновников, России удалось преодолеть санкции и экспортный контроль, введенные Западом, и расширить свое ракетное производство до большего, чем довоенный уровень, что делает Украину особенно уязвимой к усилению атак в ближайшие месяцы".

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"По оценкам американских официальных лиц, в результате санкций Россия была вынуждена резко замедлить производство ракет и других видов вооружений в начале войны в феврале 2022 года по меньшей мере на шесть месяцев.

Но к концу 2022 года московское военно-промышленное производство снова начало набирать обороты, признают американские чиновники, которые говорили на условиях анонимности, чтобы не разглашать деликатную оценку".

Детали: В ответ на такую ситуацию США делают ставку на усиление украинской противовоздушной обороны. Указывается, что Россия через разветвленную сеть контрабанды получает дефицитные компоненты через третьи страны, такие как Армения и Турция.

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Американские чиновники опасаются, что увеличение производства российских ракет может означать новые удары по энергосистеме Украины осенью и зимой.

В статье указывается, что странам Запада сложно закрыть все пути обхода санкций из-за специфики самих товаров.

"Одна из проблем для американского правительства заключается в том, что России нужны не высокотехнологичные микросхемы, которые легче отследить, а коммерциализированные микросхемы, которые можно использовать в широком спектре вещей, а не только в управляемых ракетах", - говорится в материале.

Также западные официальные лица указывают, что Россия вдвое увеличила производство снарядов (до 2 млн в год) и это больше, чем могут производить Соединенные Штаты и Европа. В то же время таких объемов все равно не хватает для ведения интенсивной войны, поскольку за год Россия потратила 10 млн снарядов.

Также увеличение военного производства в России дорого стоило российской экономике, особенно в условиях резкого роста процентных ставок в стране.

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