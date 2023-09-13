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Падіння "Шахедів": у Румунії знайшли нові уламки можливого дрона

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 13 вересня 2023, 14:12
Падіння Шахедів: у Румунії знайшли нові уламки можливого дрона

У Румунії  в районі сіл Нуфарул і Вікторія поблизу кордону з Україною знайшли фрагменти, які, ймовірно, є частиною безпілотника. Територія, де виявили уламки, розташована за 14 кілометрів від кордону, більш ніж за 20 кілометрів від порту Ізмаїл.

Джерело: Digi 24 з посиланням на повідомлення Міноборони Румунії, передає "Європейська правда"

Дослівно: "Екіпаж вертольота IAR 330 Puma Військово-повітряних сил Румунії… виявив у середу, 13 вересня, близько 11:30 ранку в районі населених пунктів Нуфарул і Вікторія, жудець Тульча, фрагменти, які, можливо, походять з безпілотника, розкидані на площі в кілька десятків метрів".

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Деталі: Згідно з процедурами, в цей район був направлений ще один вертоліт ВПС Румунії зі спеціалізованою командою на борту для проведення попередніх польових досліджень і збору зразків для експертних оцінок.

У середу інспекція з надзвичайних ситуацій, що діє в Тульчі, повідомила про отримання двох дзвінків з повідомленнями про падіння об'єктів в районі Нуфарула. Про пошкодження або пожежі у зазначеному районі повідомлення не надходили.

Міністерство національної оборони повідомило в пресрелізі, що воно здійснює моніторинг повітряної обстановки в зонах відповідальності в режимі реального часу.

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"Після виявлення груп безпілотників, що прямували до українських портів, Міноборони повідомило Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій, починаючи з 00:45, про конкретні райони в повітах Тульча та Галац, що перебувають в безпосередній близькості, які потенційно можуть постраждати від ризиків, пов'язаних з цією ситуацією. Статус повітряного раннього попередження в цих районах закінчився о 5:00", – йдеться в повідомленні Міністерства оборони Румунії.

"Міністерство національної оборони рішуче засуджує атаки, здійснені Російською Федерацією проти об'єктів та елементів цивільної інфраструктури в українських портах на Дунаї. Ці атаки є невиправданими і серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", – додали в румунському міністерстві.

Що було раніше:

  • Перед цим жителі сіл Тульчинського повіту отримали повідомлення RO-Alert під час атаки російських безпілотників по півдню України у ніч на 13 вересня.
  • У повідомленні жителів попередили про можливе падіння уламків безпілотників, закликали зберігати спокій і сховатися в укриттях.
  • Раніше у Румунії підтвердили кілька випадків падіння на території країни уламків дронів, схожих на ті, якими РФ атакує Україну.

Теми: РумуніяРосіяУкраїнавійна
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