Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Падение "Шахедов": в Румынии нашли новые обломки возможного дрона

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 13 сентября 2023, 14:12
Падение Шахедов: в Румынии нашли новые обломки возможного дрона

В Румынии в районе сел Нуфарул и Виктория вблизи границы с Украиной нашли фрагменты, которые, вероятно, являются частью беспилотника. Территория, где обнаружили обломки, расположена в 14 километрах от границы, более чем в 20 километрах от порта Измаил.

Источник: Digi 24 со ссылкой на сообщение Минобороны Румынии, передает "Европейская правда"

Дословно: "Экипаж вертолета IAR 330 Puma Военно-воздушных сил Румынии ... обнаружил в среду, 13 сентября, около 11:30 утра в районе населенных пунктов Нуфарул и Виктория, жудец Тульча, фрагменты, которые, возможно, происходят с беспилотника, разбросанные на площади в несколько десятков метров".

Реклама:

Детали: Согласно процедурам, в этот район был направлен еще один вертолет ВВС Румынии со специализированной командой на борту для проведения предварительных полевых исследований и сбора образцов для экспертных оценок.

В среду инспекция по чрезвычайным ситуациям, действующая в Тульче, сообщила о получении двух звонков с сообщениями о падении объектов в районе Нуфарула. О повреждениях или пожарах в указанном районе сообщения не поступали.

Министерство национальной обороны сообщило в пресс-релизе, что оно осуществляет мониторинг воздушной обстановки в зонах ответственности в режиме реального времени.

ВИДЕО ДНЯ

"После обнаружения групп беспилотников, направлявшихся к украинским портам, Минобороны сообщило Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям, начиная с 00:45, о конкретных районах в уездах Тульча и Галац, находящихся в непосредственной близости, которые потенциально могут пострадать от рисков, связанных с этой ситуацией. Статус воздушного раннего предупреждения в этих районах закончился в 5:00", – говорится в сообщении Министерства обороны Румынии.

"Министерство национальной обороны решительно осуждает атаки, совершенные Российской Федерацией против объектов и элементов гражданской инфраструктуры в украинских портах на Дунае. Эти атаки являются неоправданными и серьезно противоречат нормам международного гуманитарного права", – добавили в румынском министерстве.

Что предшествовало:

Темы: РумынияРосcияУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США ограничили компании из РФ и Китая, которые помогают российской армии с дронами

документИз Белого дома разослали письмо с реформами, которые должна сделать Украина для получения помощи

Апелляция оставила Коломойского под стражей и залог в полмиллиарда

МИД РФ раскритиковал премьера Армении за "разворот от России"

Авиаудар РФ по Бериславу: возросло число погибших

Ведущие "1+1" и экс-министр культуры Ткаченко попросили взять Коломойского на поруки

Все новости...
Румыния
В Румынии напротив украинского Измаила начали строить укрытие
Румыния хочет получить компенсацию за отказ во вступлении в Шенген
Падение "Шахедов" на румынском берегу Дуная: Румыния вызвала руководителя дипмиссии РФ
Последние новости
20:33
50 миллионов за месяц: "Довбуш" стал самым кассовым украинским игровым фильмом
20:32
За сутки Силы обороны отбили 8 атак армии РФ – Генштаб
20:23
США ограничили компании из РФ и Китая, которые помогают российской армии с дронами
20:16
Профессора кафедры восточных языков КНУ Шевченко обвиняют в присвоении перевода сборника стихов
20:09
В Nissan заявили, что все новые модели для Европы будут полностью электрическими
20:08
Правительство Канады выделит средства для достройки Музея Голодомора
20:03
Три человека погибли от вечерней атаки в Херсоне, есть раненые
20:00
США предоставляют Польше $2 млрд кредита на модернизацию армии
19:43
В Беларуси запретили хранить и запускать беспилотники
19:25
Nestle, которая не выходит из России, планирует рост объемов производства в Украине
Все новости...
Реклама: