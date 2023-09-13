Зеленський збирав військовий кабінет: Без деталей, але ворог їх відчує

Президент Володимир Зеленський 13 вересня провів військовий кабінет - деталей не повідомляє, але обіцяє, що ворог їх відчує.

Джерело: Зеленський у Telegram

Дослівно: "Військовий кабінет. Сьогодні без деталей.

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Але результати будуть. Ворог їх відчує".

Нагадаємо:

12 вересня Зеленський збирав військовий кабінет, на якому обговорили питання наступу, забезпечення зброєю та підсилення збройних сил на певних напрямках.

На засіданні також обговорили підготовку до зустрічних дій ворога: зведення укріплень, дані розвідок про дати та напрямки.