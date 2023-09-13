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Зеленський збирав військовий кабінет: Без деталей, але ворог їх відчує

Альона Мазуренко Середа, 13 вересня 2023, 14:15
Зеленський збирав військовий кабінет: Без деталей, але ворог їх відчує
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський 13 вересня провів військовий кабінет - деталей не повідомляє, але обіцяє, що ворог їх відчує.

Джерело: Зеленський у Telegram

Дослівно: "Військовий кабінет. Сьогодні без деталей.

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Але результати будуть. Ворог їх відчує".

Нагадаємо: 

  • 12 вересня Зеленський збирав військовий кабінет, на якому обговорили питання наступу, забезпечення зброєю та підсилення збройних сил на певних напрямках.
  • На засіданні також обговорили підготовку до зустрічних дій ворога: зведення укріплень, дані розвідок про дати та напрямки.

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Теми: Зеленськийвійна
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