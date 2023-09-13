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Зеленский собирал военный кабинет: Без деталей, но враг их почувствует

Алена МазуренкоСреда, 13 сентября 2023, 14:15
Зеленский собирал военный кабинет: Без деталей, но враг их почувствует
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский 13 сентября провел военный кабинет - деталей не сообщает, но обещает, что враг их почувствует.

Источник: Зеленский в Telegram

Дословно: "Военный кабинет. Сегодня без деталей.

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Но результаты будут. Враг их почувствует".

Напомним:

  • 12 сентября Зеленский собирал военный кабинет, на котором обсудили вопросы наступления, обеспечения оружием и усиления вооруженных сил на определенных направлениях.
  • На заседании также обсудили подготовку к встречным действиям врага: возведение укреплений, данные разведок о датах и направлениях.

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Темы: Зеленскийвойна
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