Зеленский собирал военный кабинет: Без деталей, но враг их почувствует
Среда, 13 сентября 2023, 14:15
Президент Владимир Зеленский 13 сентября провел военный кабинет - деталей не сообщает, но обещает, что враг их почувствует.
Источник: Зеленский в Telegram
Дословно: "Военный кабинет. Сегодня без деталей.
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Но результаты будут. Враг их почувствует".
Напомним:
- 12 сентября Зеленский собирал военный кабинет, на котором обсудили вопросы наступления, обеспечения оружием и усиления вооруженных сил на определенных направлениях.
- На заседании также обсудили подготовку к встречным действиям врага: возведение укреплений, данные разведок о датах и направлениях.
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