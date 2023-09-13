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На півдні окупанти почали облаштовувати нову лінію оборони в глибокому тилу – Федоров

"Українська правда"Середа, 13 вересня 2023, 15:38
На півдні окупанти почали облаштовувати нову лінію оборони в глибокому тилу – Федоров
Нові оборонні конструкції росіян. Фото Федорова

Російські окупаційні війська почали Запорізькому напрямку нові лінії оборони в глибокому тилу.

Джерело: повідомлення мера Мелітополя Івана Федорова

Дослівно: "Окупанти заявляють, що контрнаступ на Запоріжжі вже провалився, проте взялися зміцнювати "глибокий тил" і посилювати оборону на "третій лінії".

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  • Риють нові траншеї та посилюють оборонні споруди неподалік лінії фронту в Пологівському районі;
  • Займають будинки та розставляють нову техніку в селах неподалік Токмака, а в самому місті; влаштували блокпости та розмістили протитанкові їжаки;
  • Захоплюють нові бази відпочинку на Азовському узбережжі, а в Бердянську на аеродромі влаштували місце базування вертольотів;
  • Завозять колишніх ув’язнених для того, щоб відбивати Роботине та утримувати фронт".

Передісторія:

  • На початку вересня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що російські загарбники витратили 60% свого часу та ресурсів на зведення першої лінії оборони, і лише по 20% на другу та третю.
  • Наразі захисники наступають по обидва боки прориву і закріплюються на відвойованих територіях.

Теми: війна
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