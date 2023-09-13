На півдні окупанти почали облаштовувати нову лінію оборони в глибокому тилу – Федоров

Російські окупаційні війська почали Запорізькому напрямку нові лінії оборони в глибокому тилу.

Джерело: повідомлення мера Мелітополя Івана Федорова

Дослівно: "Окупанти заявляють, що контрнаступ на Запоріжжі вже провалився, проте взялися зміцнювати "глибокий тил" і посилювати оборону на "третій лінії".

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Риють нові траншеї та посилюють оборонні споруди неподалік лінії фронту в Пологівському районі;

Займають будинки та розставляють нову техніку в селах неподалік Токмака, а в самому місті; влаштували блокпости та розмістили протитанкові їжаки;

Захоплюють нові бази відпочинку на Азовському узбережжі, а в Бердянську на аеродромі влаштували місце базування вертольотів;

Завозять колишніх ув’язнених для того, щоб відбивати Роботине та утримувати фронт".

Передісторія: