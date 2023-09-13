На юге оккупанты начали обустраивать новую линию обороны в глубоком тылу - Федоров

Российские оккупационные войска начали Запорожском направлении новые линии обороны в глубоком тылу.

Источник: сообщение мэра Мелитополя Ивана Федорова

Дословно: "Оккупанты заявляют, что контрнаступление на Запорожье уже провалилось, однако взялись укреплять "глубокий тыл" и усиливать оборону на "третьей линии":

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Роют новые траншеи и усиливают оборонительные сооружения неподалеку от линии фронта в Пологовском районе;

Занимают дома и расставляют новую технику в селах неподалеку Токмака, а в самом городе устроили блокпосты и разместили противотанковые ежи;

Захватывают новые базы отдыха на Азовском побережье, а в Бердянске на аэродроме устроили место базирования вертолетов;

Завозят бывших заключенных для того, чтобы отбивать Роботино и удерживать фронт".

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