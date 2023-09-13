На юге оккупанты начали обустраивать новую линию обороны в глубоком тылу - Федоров
Среда, 13 сентября 2023, 15:38
Российские оккупационные войска начали Запорожском направлении новые линии обороны в глубоком тылу.
Источник: сообщение мэра Мелитополя Ивана Федорова
Дословно: "Оккупанты заявляют, что контрнаступление на Запорожье уже провалилось, однако взялись укреплять "глубокий тыл" и усиливать оборону на "третьей линии":
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- Роют новые траншеи и усиливают оборонительные сооружения неподалеку от линии фронта в Пологовском районе;
- Занимают дома и расставляют новую технику в селах неподалеку Токмака, а в самом городе устроили блокпосты и разместили противотанковые ежи;
- Захватывают новые базы отдыха на Азовском побережье, а в Бердянске на аэродроме устроили место базирования вертолетов;
- Завозят бывших заключенных для того, чтобы отбивать Роботино и удерживать фронт".
Предыстория:
- В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что российские захватчики потратили 60% своего времени и ресурсов на возведение первой линии обороны, и только по 20% на вторую и третью.
- Сейчас защитники наступают по обе стороны прорыва и закрепляются на отвоеванных территориях.