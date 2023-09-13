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На юге оккупанты начали обустраивать новую линию обороны в глубоком тылу - Федоров

"Украинская правда"Среда, 13 сентября 2023, 15:38
На юге оккупанты начали обустраивать новую линию обороны в глубоком тылу - Федоров
Новые оборонительные конструкции россиян. Фото Федорова

Российские оккупационные войска начали Запорожском направлении новые линии обороны в глубоком тылу.

Источник: сообщение мэра Мелитополя Ивана Федорова

Дословно: "Оккупанты заявляют, что контрнаступление на Запорожье уже провалилось, однако взялись укреплять "глубокий тыл" и усиливать оборону на "третьей линии":

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  • Роют новые траншеи и усиливают оборонительные сооружения неподалеку от линии фронта в Пологовском районе;
  • Занимают дома и расставляют новую технику в селах неподалеку Токмака, а в самом городе устроили блокпосты и разместили противотанковые ежи;
  • Захватывают новые базы отдыха на Азовском побережье, а в Бердянске на аэродроме устроили место базирования вертолетов;
  • Завозят бывших заключенных для того, чтобы отбивать Роботино и удерживать фронт".

Предыстория:

  • В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что российские захватчики потратили 60% своего времени и ресурсов на возведение первой линии обороны, и только по 20% на вторую и третью.
  • Сейчас защитники наступают по обе стороны прорыва и закрепляются на отвоеванных территориях.

Темы: война
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