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Ворог скинув вибухівку на Херсонщину: поранені волонтерка та місцева жителька

Тетяна ЛозовенкоСереда, 13 вересня 2023, 16:14
Ворог скинув вибухівку на Херсонщину: поранені волонтерка та місцева жителька
Фото: Depositphotos

Російські військові скинули з дрона вибухівку на село Зміївка в Херсонській області, внаслідок чого дістали поранення волонтерка та місцева жителька. 

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "По обіді росіяни атакували населений пункт, скинувши вибухівку з безпілотника. Постраждалі – 54-річна волонтерка та 68-річна місцева жителька. Обох поранених доставили до лікарні".

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Що передувало: 

  • Внаслідок ранкового обстрілу селища Одрадокамʼянка на Херсонщині постраждали двоє людей, в селі Антонівка пошкоджена гімназія.
  • Вдень росіяни знову обстріляли Одрадокамʼянку – поранений 41-річний чоловік.

Теми: Херсонська областьобстрілвоєнні злочиниволонтери
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