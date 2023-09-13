Ворог скинув вибухівку на Херсонщину: поранені волонтерка та місцева жителька
Середа, 13 вересня 2023, 16:14
Російські військові скинули з дрона вибухівку на село Зміївка в Херсонській області, внаслідок чого дістали поранення волонтерка та місцева жителька.
Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram
Пряма мова: "По обіді росіяни атакували населений пункт, скинувши вибухівку з безпілотника. Постраждалі – 54-річна волонтерка та 68-річна місцева жителька. Обох поранених доставили до лікарні".
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Що передувало:
- Внаслідок ранкового обстрілу селища Одрадокамʼянка на Херсонщині постраждали двоє людей, в селі Антонівка пошкоджена гімназія.
- Вдень росіяни знову обстріляли Одрадокамʼянку – поранений 41-річний чоловік.