Враг сбросил взрывчатку на Херсонщину: ранены волонтер и местная жительница
Среда, 13 сентября 2023, 16:14
Российские военные сбросили с дрона взрывчатку на село Змиевка в Херсонской области, в результате чего получили ранения волонтер и местная жительница.
Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram
Прямая речь: "После обеда россияне атаковали населенный пункт, сбросив взрывчатку с беспилотника. Пострадавшие - 54-летняя волонтер и 68-летняя местная жительница. Обоих раненых доставили в больницу".
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Что предшествовало:
- В результате утреннего обстрела поселка Одрадокаменка на Херсонщине пострадали два человека, в селе Антоновка повреждена гимназия.
- Днем россияне снова обстреляли Одрадокаменку - ранен 41-летний мужчина.