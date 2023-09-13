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Враг сбросил взрывчатку на Херсонщину: ранены волонтер и местная жительница

Татьяна ЛозовенкоСреда, 13 сентября 2023, 16:14
Враг сбросил взрывчатку на Херсонщину: ранены волонтер и местная жительница
Фото: Depositphotos

Российские военные сбросили с дрона взрывчатку на село Змиевка в Херсонской области, в результате чего получили ранения волонтер и местная жительница. 

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "После обеда россияне атаковали населенный пункт, сбросив взрывчатку с беспилотника. Пострадавшие - 54-летняя волонтер и 68-летняя местная жительница. Обоих раненых доставили в больницу".

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Что предшествовало: 

  • В результате утреннего обстрела поселка Одрадокаменка на Херсонщине пострадали два человека, в селе Антоновка повреждена гимназия.
  • Днем россияне снова обстреляли Одрадокаменку - ранен 41-летний мужчина.

Темы: Херсонская областьобстрелвоенные преступленияволонтеры
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