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Титанічна праця українських захисників: Повітряні сили показали нічне полювання на "Шахеди"

Валентина РоманенкоСереда, 13 вересня 2023, 16:48
Титанічна праця українських захисників: Повітряні сили показали нічне полювання на Шахеди
МОБІЛЬНА ГРУПА ППО З КУЛЕМЕТОМ І ПРОЖЕКТОРОМ ілюстративне фото з сайту "Новинарня"

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук відзначив вагомий внесок мобільних вогневих груп Сил оборони у знищення дронів-камікадзе Shahed, що дозволяє економити дефіцитні зенітні керовані ракети.

Джерело: Олещук у Telegram

Пряма мова: "Під час нічної атаки на Одещині збито більше трьох десятків ударних дронів! За цією цифрою – титанічна праця українських захисників.

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Особливо хочу відзначити бойову роботу мобільних вогневих груп! З кожним днем їх влучність зростає, з кожним бойовим донесенням маємо більший відсоток збиття ударних БпЛА засобами мобільних вогневих груп усіх Сил оборони!

Це дозволяє раціонально використовувати протиповітряне озброєння та боєкомплект, відповідно до типу повітряних цілей.

Простими словами, Повітряні сили не витрачають дефіцитні зенітні керовані ракети на "Шахеди", а бережуть їх для російських літаків, вертольотів та крилатих ракет".

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Деталі: В свою чергу речник Повітряних сил Юрій Ігнат додав "Українській правді", що в умовах зростання дефіциту ракет до радянських зенітних комплексів Бук-М1 та С-300 особливого значення для ефективного знищення дронів-камікадзе Shahed набуває питання посилення мобільних вогневих груп, яким зокрема потрібно більше зенітних САУ Gepard, крупнокаліберних кулеметів та іншого озброєння.

Що передувало: У ніч на 13 вересня Повітряні сили збили над територією України 32 дрони-камікадзе типу "Шахед" із 44, випущених російськими військами.

Теми: ШахедПовітряні сили ЗСУвійна
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