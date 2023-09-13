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Титанический труд украинских защитников: Воздушные силы показали ночную охоту на "Шахеды"

Валентина РоманенкоСреда, 13 сентября 2023, 16:48
Титанический труд украинских защитников: Воздушные силы показали ночную охоту на Шахеды
МОБИЛЬНАЯ ГРУППА ПВО С ПУЛЕМЕТОМ И ПРОЖЕКТОРОМ иллюстративное фото с сайта "Новинарня"

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук отметил весомый вклад мобильных огневых групп Сил обороны в уничтожение дронов-камикадзе Shahed, что позволяет экономить дефицитные зенитные управляемые ракеты.

Источник: Олещук в Telegram

Прямая речь: "Во время ночной атаки в Одесской области сбито более трех десятков ударных дронов! За этой цифрой - титанический труд украинских защитников.

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Особенно хочу отметить боевую работу мобильных огневых групп! С каждым днем их меткость растет, с каждым боевым донесением имеем больший процент сбития ударных БпЛА средствами мобильных огневых групп всех Сил обороны!

Это позволяет рационально использовать противовоздушное вооружение и боекомплект, в соответствии с типом воздушных целей.

Простыми словами, Воздушные силы не тратят дефицитные зенитные управляемые ракеты на "Шахеды", а берегут их для российских самолетов, вертолетов и крылатых ракет".

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Детали: В свою очередь спикер Воздушных сил Юрий Игнат добавил "Украинской правде", что в условиях роста дефицита ракет к советским зенитным комплексам Бук-М1 и С-300 особое значение для эффективного уничтожения дронов-камикадзе Shahed приобретает вопрос усиления мобильных огневых групп, которым в частности необходимо больше зенитных САУ Gepard, крупнокалиберных пулеметов и другого вооружения.

Что предшествовало: В ночь на 13 сентября Воздушные силы сбили над территорией Украины 32 дрона-камикадзе типа "Шахед" из 44, выпущенных российскими войсками.

Темы: ШахедВоздушные силы ВСУвойна
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