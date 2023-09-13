В Чорному морі Сили оборони потопили російський "Тунець"
Середа, 13 вересня 2023, 17:24
В Чорному морі Сили оборони Півдня знищили ворожий патрульний катер "Тунець".
Джерело: повідомлення ВМС ЗСУ
Дослівно: "В північно-західній частині Чорного моря Силами оборони Півдня знищено ще один ворожий катер типу КС-701 "Тунець".
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Деталі: Зазвичай такий катер використовують для патрулювання.
Передісторія:
- В ніч на 13 вересня ракетним ударом у Севастополі було знищено російський великий десантний корабель "Мінськ", також ураження зазнав підводний човен "Ростов-на-Дону".
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