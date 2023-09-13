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В Черном море Силы обороны потопили российский "Тунец"

Александр ШумилинСреда, 13 сентября 2023, 17:24
В Черном море Силы обороны потопили российский Тунец
Фото: ВМС

В Черном море Силы обороны Юга уничтожили вражеский катер типа КС-701 "Тунец"

Источник: сообщение ВМС ВСУ

Дословно: "В северо-западной части Черного моря Силами обороны Юга уничтожен еще один вражеский катер типа КС-701 "Тунец".

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Детали: Обычно такой катер используют для патрулирования.

Предыстория:

В ночь на 13 сентября ракетным ударом в Севастополе был уничтожен российский большой десантный корабль "Минск", также поражение получила подводная лодка "Ростов-на-Дону".

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Темы: Росcияфлот
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