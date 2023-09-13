З’явилося фото корабля "Мінськ", яке свідчить, що судно знищено
У соцмережах з’явилося фото російського великого десантного корабля "Мінськ", з якого експерти роблять висновок про те, що корабель не підлягає відновленню після ракетного удару.
Джерело: Telegram-канал "Крымский ветер" та ресурс Oryx, який рахує втрати військової техніки за фотографіями та відео
Деталі: "Крымский ветер" опублікував фото з сухого доку Корабельної бухти Севастополя, яке надіслав каналу підписник.
Ресурс Oryx на підставі цього фото зробив висновок, що десантний корабель класу "Ропуха" "Мінськ" був знищений, а не просто пошкоджений.
Судячи з фото, на кораблі вигоріло все, що вище палуби.
Цьому передувало: Українське видання "Defense Express" писало про виведення з ладу на тривалий термін або навіть повне знищення підводного човна "Ростов-на-Дону" і великого десантного корабля "Мінськ".
Припущення про остаточне виведення з ладу підводного човна "Ростов-на-Дону" ґрунтується не тільки на масштабі пожежі, що охопила сухий док, де субмарина перебувала разом із ВДК "Мінськ", а й на ймовірності застосування крилатих ракет типу Storm Shadow, від яких кораблі вигоряють зсередини.
Передісторія:
- У ніч на 13 вересня окупаційна "влада" Севастополя повідомила про пожежу на судноремонтному заводі в районі Кілен-балки, Міноборони Росії заявило про атаку ракетами та безпілотними катерами, внаслідок ракетного удару було пошкоджено два кораблі.
- Дослідники OSINT повідомили, що на судноремотному заводі в окупованому Севастополі пошкоджено два судна: великий десантний корабель класу Ropucha та підводний човен класу Kilo. Російський Telegram-канал Baza писав, що внаслідок атаки пошкодили великий десантний корабель "Мінськ" і дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону".
- Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував українським пілотам за те, що окупантів "штормить" у Севастополі.
- Крейсер "Москва" було знищено в Чорному морі ракетою "Нептун" у квітні 2022 року, ВДК "Оленегорський горняк" – надводним дроном у бухті Новоросійська у серпні 2023 року.
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