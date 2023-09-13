З’явилося фото корабля "Мінськ", яке свідчить, що судно знищено

У соцмережах з’явилося фото російського великого десантного корабля "Мінськ", з якого експерти роблять висновок про те, що корабель не підлягає відновленню після ракетного удару.

Джерело: Telegram-канал "Крымский ветер" та ресурс Oryx, який рахує втрати військової техніки за фотографіями та відео

Деталі: "Крымский ветер" опублікував фото з сухого доку Корабельної бухти Севастополя, яке надіслав каналу підписник.

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ВДК "Мінськ" Чорноморського флоту РФ пошкоджено настільки, що його нема сенсу відновлювати Телеграм Крымский ветер

Ресурс Oryx на підставі цього фото зробив висновок, що десантний корабель класу "Ропуха" "Мінськ" був знищений, а не просто пошкоджений.

Судячи з фото, на кораблі вигоріло все, що вище палуби.

Цьому передувало: Українське видання "Defense Express" писало про виведення з ладу на тривалий термін або навіть повне знищення підводного човна "Ростов-на-Дону" і великого десантного корабля "Мінськ".

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Припущення про остаточне виведення з ладу підводного човна "Ростов-на-Дону" ґрунтується не тільки на масштабі пожежі, що охопила сухий док, де субмарина перебувала разом із ВДК "Мінськ", а й на ймовірності застосування крилатих ракет типу Storm Shadow, від яких кораблі вигоряють зсередини.

Передісторія:

У ніч на 13 вересня окупаційна "влада" Севастополя повідомила про пожежу на судноремонтному заводі в районі Кілен-балки, Міноборони Росії заявило про атаку ракетами та безпілотними катерами, внаслідок ракетного удару було пошкоджено два кораблі.

Дослідники OSINT повідомили, що на судноремотному заводі в окупованому Севастополі пошкоджено два судна: великий десантний корабель класу Ropucha та підводний човен класу Kilo. Російський Telegram-канал Baza писав, що внаслідок атаки пошкодили великий десантний корабель "Мінськ" і дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону".

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував українським пілотам за те, що окупантів "штормить" у Севастополі.

Крейсер "Москва" було знищено в Чорному морі ракетою "Нептун" у квітні 2022 року, ВДК "Оленегорський горняк" – надводним дроном у бухті Новоросійська у серпні 2023 року.

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