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Румунія викликала керівника дипмісії РФ через нові уламки дрона на своїй території

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 13 вересня 2023, 21:12
Румунія викликала керівника дипмісії РФ через нові уламки дрона на своїй території
ілюстративне фото Unsplash

Румунія знову викликала очільника російської дипломатичної місії до свого МЗС у зв’язку зі знахідкою на своїй території нових уламків, ймовірно від російського дрона.

Джерело: "Європейська правда", яка цитує Digi24, що посилається на нову заяву МЗС Румунії 

Дослівно міністерство: "У зв’язку з виявленням 13 вересня нових фрагментів дрона подібного до тих, що використовуються російською армією, розкиданих на кілька десятків метрів у жудці Тульча, МЗС висловлює рішучий протест проти чергового порушення повітряного простору Румунії. МЗС рішуче закликає до припинення регулярних атак проти українського населення і цивільної інфраструктури та безвідповідальної ескалації з боку Росії.

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МЗС поінформувало союзників у НАТО і консультується з ними щодо ситуації на кордоні між Румунією та Україною. Також МЗС невідкладно викликає керівника дипломатичної місії РФ".

Деталі: В МЗС Румунії назвали ці російські атаки порушенням міжнародного права і воєнними злочинами.

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Теми: РумуніяШахедвійнаРосія
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