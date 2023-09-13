Румунія викликала керівника дипмісії РФ через нові уламки дрона на своїй території
Румунія знову викликала очільника російської дипломатичної місії до свого МЗС у зв’язку зі знахідкою на своїй території нових уламків, ймовірно від російського дрона.
Джерело: "Європейська правда", яка цитує Digi24, що посилається на нову заяву МЗС Румунії
Дослівно міністерство: "У зв’язку з виявленням 13 вересня нових фрагментів дрона подібного до тих, що використовуються російською армією, розкиданих на кілька десятків метрів у жудці Тульча, МЗС висловлює рішучий протест проти чергового порушення повітряного простору Румунії. МЗС рішуче закликає до припинення регулярних атак проти українського населення і цивільної інфраструктури та безвідповідальної ескалації з боку Росії.
МЗС поінформувало союзників у НАТО і консультується з ними щодо ситуації на кордоні між Румунією та Україною. Також МЗС невідкладно викликає керівника дипломатичної місії РФ".
Деталі: В МЗС Румунії назвали ці російські атаки порушенням міжнародного права і воєнними злочинами.
Передісторія:
- У прикордонному з Україною повіті Тульча 13 вересня знайшли нові уламки, схожі на фрагменти безпілотника, цього разу за 14 кілометрів від кордону.
- Також в ніч на 13 вересня мешканці румунських сіл у цьому районі вперше отримали повідомлення RO-Alert під час атаки російських безпілотників на українські міста над Дунаєм.
- У селі Плауру навпроти українського Ізмаїла почали будувати укриття.