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Румыния вызвала руководителя дипмиссии РФ из-за новых обломков дрона на своей территории

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 13 сентября 2023, 21:12
Румыния вызвала руководителя дипмиссии РФ из-за новых обломков дрона на своей территории
иллюстративное фото Unsplash

Румыния снова вызвала главу российской дипломатической миссии в свой МИД в связи с находкой на своей территории новых обломков, вероятно от российского дрона.

Источник: "Европейская правда", которая цитирует Digi24, что ссылается на новое заявление МИД Румынии

Дословно министерство: "В связи с обнаружением 13 сентября новых фрагментов дрона, подобного тем, что используются российской армией, разбросанных на несколько десятков метров в жудке Тульча, МИД выражает решительный протест против очередного нарушения воздушного пространства Румынии. МИД решительно призывает к прекращению регулярных атак против украинского населения и гражданской инфраструктуры и безответственной эскалации со стороны России.

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МИД проинформировал союзников в НАТО и консультируется с ними по ситуации на границе между Румынией и Украиной. Также МИД безотлагательно вызывает руководителя дипломатической миссии РФ".

Детали: В МИД Румынии назвали эти российские атаки нарушением международного права и военными преступлениями.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В приграничном с Украиной уезде Тульча 13 сентября нашли новые обломки, похожие на фрагменты беспилотника, на этот раз в 14 километрах от границы.
  • Также в ночь на 13 сентября жители румынских сел в этом районе впервые получили сообщение RO-Alert во время атаки российских беспилотников на украинские города над Дунаем.
  • В селе Плауру напротив украинского Измаила начали строить укрытия.

Темы: РумынияШахедвойнаРосcия
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