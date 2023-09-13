Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Румыния вызвала руководителя дипмиссии РФ из-за новых обломков дрона на своей территории

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 13 сентября 2023, 21:12
Румыния вызвала руководителя дипмиссии РФ из-за новых обломков дрона на своей территории
иллюстративное фото Unsplash

Румыния снова вызвала главу российской дипломатической миссии в свой МИД в связи с находкой на своей территории новых обломков, вероятно от российского дрона.

Источник: "Европейская правда", которая цитирует Digi24, что ссылается на новое заявление МИД Румынии

Дословно министерство: "В связи с обнаружением 13 сентября новых фрагментов дрона, подобного тем, что используются российской армией, разбросанных на несколько десятков метров в жудке Тульча, МИД выражает решительный протест против очередного нарушения воздушного пространства Румынии. МИД решительно призывает к прекращению регулярных атак против украинского населения и гражданской инфраструктуры и безответственной эскалации со стороны России.

Реклама:

МИД проинформировал союзников в НАТО и консультируется с ними по ситуации на границе между Румынией и Украиной. Также МИД безотлагательно вызывает руководителя дипломатической миссии РФ".

Детали: В МИД Румынии назвали эти российские атаки нарушением международного права и военными преступлениями.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В приграничном с Украиной уезде Тульча 13 сентября нашли новые обломки, похожие на фрагменты беспилотника, на этот раз в 14 километрах от границы.
  • Также в ночь на 13 сентября жители румынских сел в этом районе впервые получили сообщение RO-Alert во время атаки российских беспилотников на украинские города над Дунаем.
  • В селе Плауру напротив украинского Измаила начали строить укрытия.

Темы: РумынияШахедвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено, документИз Белого дома разослали письмо с реформами, которые должна сделать Украина для получения помощи

обновленоРоссияне запустили из Крыма несколько групп "Шахедов", и еще одну с Севера - Воздушные силы

50 миллионов за месяц: "Довбуш" стал самым кассовым украинским игровым фильмом

США ограничили компании из РФ и Китая, которые помогают российской армии с дронами

Апелляция оставила Коломойского под стражей и залог в полмиллиарда

МИД РФ раскритиковал премьера Армении за "разворот от России"

Все новости...
Румыния
Падение "Шахедов": в Румынии нашли новые обломки возможного дрона
В Румынии напротив украинского Измаила начали строить укрытие
Румыния хочет получить компенсацию за отказ во вступлении в Шенген
Последние новости
02:34
Оккупанты отражают ракетную атаку возле аэродрома Бельбек в Севастополе
02:10
На складе бензина в Нагорном Карабахе произошел взрыв: есть жертвы, 200 человек ранены
01:42
За сутки на Таврическом направлении уничтожено 59 оккупантов и 4 склада их оружия
00:54
Правительственный "шатдаун" в США может повлиять на скорость военной помощи Украине – Госдеп
00:35
В юго-восточных областях угроза применения баллистических ракет – Воздушные силы
00:04
графикаЗа 2022 год только 38 депутатов добровольно подали имущественные декларации – движение "Чесно"
00:04
Россияне жалуются, что Белгородскую область массированно атаковали беспилотники
23:38
Украина получит доступ к финансированию инфраструктурных проектов из Фонда объединения Европы
23:33
Власти Молдовы не могут проверить, откуда летела ракета, упавшая в "Приднестровье"
23:15
Гендиректору МАГАТЭ Гросси продлили срок правления еще на 4 года
Все новости...
Реклама: