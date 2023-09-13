Румыния вызвала руководителя дипмиссии РФ из-за новых обломков дрона на своей территории
Румыния снова вызвала главу российской дипломатической миссии в свой МИД в связи с находкой на своей территории новых обломков, вероятно от российского дрона.
Источник: "Европейская правда", которая цитирует Digi24, что ссылается на новое заявление МИД Румынии
Дословно министерство: "В связи с обнаружением 13 сентября новых фрагментов дрона, подобного тем, что используются российской армией, разбросанных на несколько десятков метров в жудке Тульча, МИД выражает решительный протест против очередного нарушения воздушного пространства Румынии. МИД решительно призывает к прекращению регулярных атак против украинского населения и гражданской инфраструктуры и безответственной эскалации со стороны России.
МИД проинформировал союзников в НАТО и консультируется с ними по ситуации на границе между Румынией и Украиной. Также МИД безотлагательно вызывает руководителя дипломатической миссии РФ".
Детали: В МИД Румынии назвали эти российские атаки нарушением международного права и военными преступлениями.
Предыстория:
- В приграничном с Украиной уезде Тульча 13 сентября нашли новые обломки, похожие на фрагменты беспилотника, на этот раз в 14 километрах от границы.
- Также в ночь на 13 сентября жители румынских сел в этом районе впервые получили сообщение RO-Alert во время атаки российских беспилотников на украинские города над Дунаем.
- В селе Плауру напротив украинского Измаила начали строить укрытия.