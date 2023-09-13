Румыния вызвала руководителя дипмиссии РФ из-за новых обломков дрона на своей территории

Румыния снова вызвала главу российской дипломатической миссии в свой МИД в связи с находкой на своей территории новых обломков, вероятно от российского дрона.

Источник: "Европейская правда", которая цитирует Digi24, что ссылается на новое заявление МИД Румынии

Дословно министерство: "В связи с обнаружением 13 сентября новых фрагментов дрона, подобного тем, что используются российской армией, разбросанных на несколько десятков метров в жудке Тульча, МИД выражает решительный протест против очередного нарушения воздушного пространства Румынии. МИД решительно призывает к прекращению регулярных атак против украинского населения и гражданской инфраструктуры и безответственной эскалации со стороны России.

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МИД проинформировал союзников в НАТО и консультируется с ними по ситуации на границе между Румынией и Украиной. Также МИД безотлагательно вызывает руководителя дипломатической миссии РФ".

Детали: В МИД Румынии назвали эти российские атаки нарушением международного права и военными преступлениями.

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