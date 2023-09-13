Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Міноборони РФ заявили про збиття трьох безпілотників над прикордонними областями

"Українська правда"Середа, 13 вересня 2023, 23:01
В Міноборони РФ заявили про збиття трьох безпілотників над прикордонними областями
Брянська область. Мапа - google maps

В РФ заявили про начебто збиття українського безпілотника над Білгородською областю і ще двох – над Брянською.

Джерело: Міноборони Росії, губернатор Брянської області Богомаз, губернатор Бєлгородської області Гладков

Деталі: У російському міноборони повідомили, що збили український безпілотник над територією Білгородської області. Ще два близько 22 години (за російським часом) збили над Брянською областю.

Реклама:

Передісторія:

  • У ніч на 13 вересня окупаційна "влада" Севастополя повідомила про пожежу на судноремонтному заводі в районі Кілен-балки, Міноборони Росії заявило про атаку ракетами та безпілотними катерами, внаслідок ракетного удару було пошкоджено два кораблі.

Теми: Росіябезпілотникивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
Росія
Росіяни поширюють фейки про нібито підготовку теракту Україною в Умані
Румунія викликала керівника дипмісії РФ через нові уламки дрона на своїй території
В Чорному морі Сили оборони потопили російський "Тунець"
Останні новини
13:10
В Україні в найближчі дні очікуються дощі зі снігом
13:07
Суд ЄС залишив санкції проти Абрамовича в силі, які російський олігарх оскаржував
13:05
Україна в 2024 році виробить не лише мільйон FPV дронів, а й тисячі ударних із більшою дальністю – Камишін
12:58
фотоНаремонтували на 700 млн збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді
12:57
У Південній Кореї абітурієнти подали до суду через те, що іспит закінчився на 1,5 хвилини раніше
12:52
Єврокомісар з енергетики попередила ЄС про завершення транзиту російського газу через Україну
12:31
ДТП зі смертю нацгвардійця: суд арештував майно екссудді Тандира
12:25
Контрабанда електронних сигарет на 40 мільйонів: звільнили керівника Чернівецької митниці
12:23
Розвідка Британії: фронт - статичний, Україна зміцнює оборону на більшості ділянках
12:18
Як зрозуміти, що лікар практикує доказову медицину: пояснює МОЗ
Усі новини...
Реклама: