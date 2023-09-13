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В Минобороны РФ заявили о сбитии трех беспилотников над пограничными областями

"Украинская правда"Среда, 13 сентября 2023, 23:01
В Минобороны РФ заявили о сбитии трех беспилотников над пограничными областями
Брянская область. Карта - google maps

В РФ заявили о сбитии украинского беспилотника над Белгородской областью и еще двоих – над Брянской.

Источник: Минобороны России, губернатор Брянской области Богомаз, губернатор Белгородской области Гладков

Детали: В российском минобороны сообщили, что сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Еще два около 22 часов (по русскому времени) сбили над Брянской областью.

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Предыстория:

  • В ночь на 13 сентября оккупационные "власти" Севастополя сообщили о пожаре на судоремонтном заводе в районе Килен-балки, Минобороны России заявило об атаке ракетами и беспилотными катерами, в результате ракетного удара были повреждены два корабля.

Темы: Росcиябеспилотникивойна
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