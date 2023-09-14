Кулеба про надання Україні ракет ATACMS і Taurus: Є просування вперед

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що є "просування вперед" щодо надання Києву далекобійних ракет ATACMS і Taurus.

Джерело: Кулеба в ефірі національного телемарафону, цитує "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Ми дуже активно цим займаємось. Президент щодня проводить переговори або наради, щоб пришвидшувати постачання вже обіцяного й отримувати нові зобов’язання партнерів передавати нам зброю.

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Є, звісно, деякі суперпріоритетні теми – це насамперед системи протиповітряної оборони.

Активно працюємо над отриманням ATACMS від США і Taurus від Німеччини. По обох треках є просування вперед".

Деталі: За словами міністра, остаточні рішення ще у Берліні та Вашингтоні не ухвалені.

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Передісторія:

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський сподівається переконати американського колегу Джо Байдена найближчим часом схвалити рішення про передачу українським військовим далекобійних систем ATACMS.

Видання Financial Times днями повідомило, що президент Байден наближається до ухвалення рішення про передачу Україні ракет ATACMS дальнього радіуса дії.

Як відомо, Київ давно просить США про ракети ATACMS, що дозволило б Україні завдавати ударів на більшу глибину у російський тил.

Раніше американські ЗМІ неофіційно дізналися, що рішення про ракети ATACMS для України може бути ухвалене найближчим часом і вони можуть увійти в один із наступних пакетів допомоги.