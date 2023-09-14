Кулеба о предоставлении Украине ракет ATACMS и Taurus: Есть продвижение вперед

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что есть "продвижение вперед" по предоставлению Киеву дальнобойных ракет ATACMS и Taurus.

Источник: Кулеба в эфире национального телемарафона, цитирует "Радио Свобода"

Прямая речь: "Мы очень активно этим занимаемся. Президент ежедневно проводит переговоры или совещания, чтобы ускорять поставки уже обещанного и получать новые обязательства партнеров передавать нам оружие.

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Есть, конечно, некоторые суперприоритетные темы - это прежде всего системы противовоздушной обороны.

Активно работаем над получением ATACMS от США и Taurus от Германии. По обоим трекам есть продвижение вперед".

Детали: По словам министра, окончательные решения еще в Берлине и Вашингтоне не приняты.

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Предыстория:

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский надеется убедить американского коллегу Джо Байдена в ближайшее время одобрить решение о передаче украинским военным дальнобойных систем ATACMS.

Издание Financial Times на днях сообщило, что президент Байден приближается к принятию решения о передаче Украине ракет ATACMS дальнего радиуса действия.

Как известно, Киев давно просит США о ракетах ATACMS, что позволило бы Украине наносить удары на большую глубину в российский тыл.

Ранее американские СМИ неофициально узнали, что решение о ракетах ATACMS для Украины может быть принято в ближайшее время и они могут войти в один из следующих пакетов помощи.