Під час повітряної тривоги у Дніпрі було чутно звуки вибухів – ЗМІ

ЗМІ повідомляють, що під час повітряної тривоги у Дніпрі було чутно звуки вибухів.

Джерело: Суспільне Дніпро

Деталі: У Дніпрі під час оголошеної повітряної тривогу було чутно звуки вибухів.

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Крім того, Суспільне Дніпро після відбою тривоги в області нагадало про загрозу артилерійського обстрілу у Нікополі та Нікопольській територіальній громаді.

Також під час повітряної тривоги місцеві пабліки повідомляли про імовірні вибухи у Кривому Розі, Повітряні сили попереджали про рух "Шахедів" у напрямку Кривого Рогу.