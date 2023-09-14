Під час повітряної тривоги у Дніпрі було чутно звуки вибухів – ЗМІ
Четвер, 14 вересня 2023, 02:25
ЗМІ повідомляють, що під час повітряної тривоги у Дніпрі було чутно звуки вибухів.
Джерело: Суспільне Дніпро
Деталі: У Дніпрі під час оголошеної повітряної тривогу було чутно звуки вибухів.
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Крім того, Суспільне Дніпро після відбою тривоги в області нагадало про загрозу артилерійського обстрілу у Нікополі та Нікопольській територіальній громаді.
Також під час повітряної тривоги місцеві пабліки повідомляли про імовірні вибухи у Кривому Розі, Повітряні сили попереджали про рух "Шахедів" у напрямку Кривого Рогу.