Во время воздушной тревоги в Днепре были слышны звуки взрывов – СМИ
Четверг, 14 сентября 2023, 02:25
СМИ сообщают, что во время воздушной тревоги в Днепре были слышны звуки взрывов.
Источник: Суспільне Дніпро
Детали: В Днепре во время объявленной воздушной тревоги были слышны звуки взрывов.
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Кроме того, Общественное Днепр после отбоя тревоги в области напомнило об угрозе артиллерийского обстрела в Никополе и Никопольской территориальной общине.
Также во время воздушной тревоги местные паблики сообщали о вероятных взрывах в Кривом Роге, Воздушные силы предупреждали о движении "Шахедов" в направлении Кривого Рога.