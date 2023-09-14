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Во время воздушной тревоги в Днепре были слышны звуки взрывов – СМИ

"Украинская правда"Четверг, 14 сентября 2023, 02:25
Во время воздушной тревоги в Днепре были слышны звуки взрывов – СМИ
ВЗРЫВ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

СМИ сообщают, что во время воздушной тревоги в Днепре были слышны звуки взрывов.

Источник: Суспільне Дніпро

Детали: В Днепре во время объявленной воздушной тревоги были слышны звуки взрывов.

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Кроме того, Общественное Днепр после отбоя тревоги в области напомнило об угрозе артиллерийского обстрела в Никополе и Никопольской территориальной общине.

Также во время воздушной тревоги местные паблики сообщали о вероятных взрывах в Кривом Роге, Воздушные силы предупреждали о движении "Шахедов" в направлении Кривого Рога.

Темы: Днепрвзрыввоздушная тревога
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