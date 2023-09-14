Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Во время воздушной тревоги в Днепре были слышны звуки взрывов – СМИ

"Украинская правда"Четверг, 14 сентября 2023, 02:25
Во время воздушной тревоги в Днепре были слышны звуки взрывов – СМИ
ВЗРЫВ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

СМИ сообщают, что во время воздушной тревоги в Днепре были слышны звуки взрывов.

Источник: Суспільне Дніпро

Детали: В Днепре во время объявленной воздушной тревоги были слышны звуки взрывов.

Реклама:

Кроме того, Общественное Днепр после отбоя тревоги в области напомнило об угрозе артиллерийского обстрела в Никополе и Никопольской территориальной общине.

Также во время воздушной тревоги местные паблики сообщали о вероятных взрывах в Кривом Роге, Воздушные силы предупреждали о движении "Шахедов" в направлении Кривого Рога.

Темы: Днепрвзрыввоздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ сети появились спутниковые снимки горящего штаба Черноморского флота

видеоВ Севастополе новая ракетная атака: воет сирена, оккупанты призывают людей искать укрытия

Хакеры сломали российскую базу с данными о сотнях миллионов авиаперелетов

Буданов: В результате атаки на штаб ЧФ РФ в Севастополе погибло 9 человек

Люди не готовы тратить деньги на что-то другое, кроме оружия – Зеленский о выборах

Трюдо: Канада присоединится к обучению украинцев на F-16

Все новости...
Днепр
Новый выпуск УП.Чат: курткогейт, замена Резникова и трагедия в Днепре
Круглосуточный домашний арест - суд избрал меру пресечения патрульному в Днепре
Убийство в Днепре: возбудили дело о посягательстве на жизнь патрульных
Последние новости
11:15
ВСУ прорвали оборону россиян в Вербовом - Тарнавский
11:11
Кабмин упростил требования для открытия аптек в селах
11:08
Президент Грузии отказалась лишать гражданства экс-генпрокурора с паспортом РФ
10:51
Нацбанк за неделю продал более 823 миллионов долларов из резервов
10:39
фото, видеоВ сети появились спутниковые снимки горящего штаба Черноморского флота
10:32
В Полтавском ГОКе Жеваго подтвердили вручение подозрения председателю правления
10:24
В армии РФ, что воюет в Украине, высокая текучесть кадров – разведка Британии
10:20
Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил источник углерода на одном из спутников Юпитера
10:10
Сийярто сказал, что Лавров хочет мирных переговоров
09:56
видеоВ Севастополе новая ракетная атака: воет сирена, оккупанты призывают людей искать укрытия
Все новости...
Реклама: