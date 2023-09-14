Обстріли Сумщини: росіяни скидали ВОГ і запускали некеровані ракети

Протягом минулого дня росіяни здійснили 24 обстрілів прикордоння Сумської області, скидали ВОГ із безпілотників і запускали некеровані ракети.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Загалом в області 13 вересня фіксовано 132 вибухи.

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Обстрілів зазнали Великописарівська, Есманська, Краснопільська, Юнаківська, Миколаївська. Хотінська, Середино-Будська, Новослобідська, Білопільська громади.

По Великописарівській громаді ворог бив з мінометів (35 вибухів) та артилерії (22 вибухи).

Внаслідок одного з мінометних обстрілів пошкоджено приміщення школи, будинку культури, приватний будинок, легковий автомобіль.

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Внаслідок артобстрілу пошкоджено приватне домогосподарство.

По Есманській громаді здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).

Краснопільська громада: з території РФ по здійснено скидання з ворожого БПЛА 2 боєприпаси типу ВОГ.

Крім того, з гелікоптера здійснено запуск 2 ракет. Також були артобстріли (15 вибухів) та обстріл з мінометів (5 вибухів).

В Юнаківській громаді зафіксовано 13 вибухів з міномету та 6 вибухів з артилерії.

По Миколаївській громаді росіяни вдарили з артилерії (9вибухів).

По Хотінській громаді з гелікоптеру був пуск 4 ракет (ймовірно НАР).

На Середино-Будську громаді ворог скинув 2 міни.

По Білопільській громаді був мінометний обстріл (9 вибухів).

Новослобідська громада: здійснено артилерійський обстріл (4 вибухи).