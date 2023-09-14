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Обстрелы Сумщины: россияне сбрасывали ВОГ и запускали неуправляемые ракеты

Ольга ГлущенкоЧетверг, 14 сентября 2023, 02:58
Обстрелы Сумщины: россияне сбрасывали ВОГ и запускали неуправляемые ракеты
Последствия обстрелов на Сумщине. Иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 24 обстрела приграничья Сумской области, сбрасывали ВОГ с беспилотников и запускали неуправляемые ракеты.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Всего в области 13 сентября зафиксировано 132 взрыва.

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Обстрелам подверглись Великописаревская, Эсманская, Краснопольская, Юнаковская, Николаевская. Хотинская, Середино-Будская, Новослободская, Белопольская громады.

По Великописаревской громаде враг бил из минометов (35 взрывов) и артиллерии (22 взрыва).

В результате одного из минометных обстрелов повреждены помещения школы, дома культуры, частный дом, легковой автомобиль.

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В результате артобстрела повреждено частное домохозяйство.

По Эсманской громаде осуществлен минометный обстрел (4 взрыва).

Краснопольская громада: с территории РФ по осуществлен сброс с вражеского БПЛА 2 боеприпаса типа ВОГ.

Кроме того, с вертолета осуществлен запуск 2 ракет. Также были артобстрелы (15 взрывов) и обстрел из минометов (5 взрывов).

В Юнаковской громаде зафиксировано 13 взрывов из миномета и 6 взрывов из артиллерии.

По Николаевской общине россияне ударили из артиллерии (9 взрывов).

По Хотинской общине с вертолета был пуск 4 ракет (вероятно НАР).

На Середино-Будскую общину враг сбросил 2 мины.

По Белопольской общине был минометный обстрел (9 взрывов).

Новослободская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (4 взрыва).

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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