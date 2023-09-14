ЗСУ збили 17 "Шахедів" з 22, які запустили росіяни, стримують ворога на сході і півдні − Генштаб

Уночі 14 вересня росіяни атакували Україну 22 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131", 17 з них вдалося знищити, сили оборони продовжують стримувати ворога та вести наступальні дії.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 6 ранку у Facebook

Деталі: Загалом упродовж минулої доби на фронті відбулося 29 бойових зіткнень.

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Дослівно Генштаб: "Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах".

Деталі: В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському та Бахмутському напрямках ворог не полишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України в районах північно-східніше Берестового Харківської області, Білогорівки Лугангської області та Богданівки Донецької області. В свою чергу Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх в районах Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" захисники стійко тримають оборону Мар’їнки − тут протягом минулої доби росіяни здійснили 14 невдалих спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій. Генштаб підкреслює, що всі атаки ворога в районах Малої Токмачки та Вербового Запорізької області обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Водночас, на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії та відвойовувати нашу землю.

ВІДЕО ДНЯ

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади та наносити успішне ураження по тилах противника.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни продовжують тримати війська прикриття державного кордону, проводять активну диверсійну діяльність у прикордонних районах і нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 2 − по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уразили 1 пункт управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 район зосередження особового складу озброєння та військової техніки, 15 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів та станція РЕБ противника.

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