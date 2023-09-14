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ВСУ сбили 17 "Шахедов" из 22, которые запустили россияне, сдерживают врага на востоке и юге − Генштаб

Ирина БалачукЧетверг, 14 сентября 2023, 07:57
ВСУ сбили 17 Шахедов из 22, которые запустили россияне, сдерживают врага на востоке и юге − Генштаб
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Ночью 14 сентября россияне атаковали Украину 22 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131", 17 из них удалось уничтожить, силы обороны продолжают сдерживать врага и вести наступательные действия.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра в Facebook 

Детали: Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 29 боевых столкновений.

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Дословно Генштаб: "Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах".

Детали: В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском и Бахмутском направлениях враг не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах северо-восточнее Берестового Харьковской области, Белогоровки Лугангской области и Богдановки Донецкой области. В свою очередь Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районах Бахмута, Клищеевки, Андреевки и Курдюмовки Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" защитники стойко держат оборону Марьинки −здесь за прошедшие сутки россияне совершили 14 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций. Генштаб подчеркивает, что все атаки врага в районах Малой Токмачки и Вербового Запорожской области обернулись для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике. В то же время, на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу, давить на врага, проводить штурмовые действия и отвоевывать нашу землю.

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На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады и наносить успешное поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне продолжают держать войска прикрытия государственной границы, проводят активную диверсионную деятельность в приграничных районах и наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и 2 − по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поразили 1 пункт управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 район сосредоточения личного состава вооружения и военной техники, 15 артиллерийских средств, 2 склада боеприпасов и станция РЭБ противника.

Предыстория:

  • Россияне за минувшие сутки нанесли 2 ракетных и 92 авиационных удара, совершили 42 обстрела из реактивных систем залпового огня как по позициям украинских войск, так и по гражданским объектам.
  • За сутки 13 сентября оккупанты атаковали Украину 47 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131", из которых 35 удалось уничтожить. Вследствие российских террористических атак, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушениям и повреждениям подверглась припортовая инфраструктура, частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
  • Авиационным ударам подверглись населенные пункты Мороховец, Плетеневка, Петропавловка, Кисловка, Харьковской области; Степок Сумской области; Новоселовское, Новоегоровка, Белогоровка Луганской области, Северск, Спорное, Курдюмовка, Клещеевка, Красногоровка, Нью-Йорк Донецкой области; Роботино, Запасное Запорожской области; Одрадокаменка, Приднепровское Херсонской области.
  • Под артиллерийским огнем оказались около 100 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Темы: ГенштабвойнаУкраина
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