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Росіяни вночі атакували Дніпропетровщину "Шахедами": уламки дронів наробили шкоди

Альона Мазуренко Четвер, 14 вересня 2023, 08:26
Росіяни вночі атакували Дніпропетровщину Шахедами: уламки дронів наробили шкоди
фото: ТГ Лисака

В ніч на 14 вересня над територією Дніпропетровської області захисники збили 3 ворожі безпілотники, уламки "Шахедів" частково зруйнували приватний будинок, ще 6 – пошкоджені.

Джерело: Повітряні сили, глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук

Дослівно Лисак: "Вночі оборонці неба з ПвК "Схід" збили над областю три безпілотники.

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Уламки одного з них впали в Першотравневській громаді, що на Нікопольщині. Частково зруйнований приватний будинок. Ще 6 – пошкоджені. Понівечені й 8 господарських споруд, 3 авто. Зайнялася суха трава, пожежу рятувальники загасили".

Деталі: Протягом ночі ворог 4 рази атакував Нікопольський район. Тричі гатили з градів та артилерії по Марганецькій громаді.

Загалом у ніч на 14 вересня 2023 року з 21.00 по 02.30 російські окупанти атакували Україну кількома групами ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" із трьох напрямків: мис Чауда – Крим; Єйськ, Курськ – РФ.

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Усього зафіксовано пуски 22 "шахедів" у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

За результатами бойової роботи цієї ночі протиповітряною обороною знищено 17 із 22 ворожих ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Теми: Дніпропетровська областьШахедвійна
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