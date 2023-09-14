Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вночі атакували Дніпропетровщину "Шахедами": уламки дронів наробили шкоди

Альона Мазуренко Четвер, 14 вересня 2023, 08:26
Росіяни вночі атакували Дніпропетровщину Шахедами: уламки дронів наробили шкоди
фото: ТГ Лисака

В ніч на 14 вересня над територією Дніпропетровської області захисники збили 3 ворожі безпілотники, уламки "Шахедів" частково зруйнували приватний будинок, ще 6 – пошкоджені.

Джерело: Повітряні сили, глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук

Дослівно Лисак: "Вночі оборонці неба з ПвК "Схід" збили над областю три безпілотники.

Реклама:

Уламки одного з них впали в Першотравневській громаді, що на Нікопольщині. Частково зруйнований приватний будинок. Ще 6 – пошкоджені. Понівечені й 8 господарських споруд, 3 авто. Зайнялася суха трава, пожежу рятувальники загасили".

Деталі: Протягом ночі ворог 4 рази атакував Нікопольський район. Тричі гатили з градів та артилерії по Марганецькій громаді.

Загалом у ніч на 14 вересня 2023 року з 21.00 по 02.30 російські окупанти атакували Україну кількома групами ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" із трьох напрямків: мис Чауда – Крим; Єйськ, Курськ – РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Усього зафіксовано пуски 22 "шахедів" у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

За результатами бойової роботи цієї ночі протиповітряною обороною знищено 17 із 22 ворожих ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Теми: Дніпропетровська областьШахедвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоУ мережі з’явилися супутникові знімки палаючого штабу Чорноморського флоту

відеоУ Севастополі нова ракетна атака: виє сирена, окупанти закликають людей шукати укриття

Хакери зламали російську базу з даними про сотні мільйонів авіаперельотів

Буданов: Внаслідок атаки на штаб ЧФ РФ в Севастополі загинуло 9 осіб

Люди не готові витрачати гроші на щось інше, крім зброї – Зеленський про вибори

Трюдо: Канада долучиться до навчання українців на F-16

Усі новини...
Дніпропетровська область
Повітряні сили вночі знищили 13 ворожих дронів
На Дніпропетровщині застрелили чоловіка: поліція проводить спецоперацію
Снаряд ворожого "Урагану" знищив будинок на Дніпропетровщині – ОВА
Останні новини
10:51
Нацбанк за тиждень продав понад 823 мільйони доларів з резервів
10:39
фото, відеоУ мережі з’явилися супутникові знімки палаючого штабу Чорноморського флоту
10:32
У Полтавському ГЗК Жеваго підтвердили вручення підозри голові правління
10:24
В армії РФ, що воює в Україні, висока плинність кадрів – розвідка Британії
10:20
Телескоп Джеймса Вебба виявив джерело вуглецю на одному із супутників Юпітера
10:10
Сійярто сказав, що Лавров хоче мирних переговорів
09:56
відеоУ Севастополі нова ракетна атака: виє сирена, окупанти закликають людей шукати укриття
09:49
Сили ППО вночі відпрацювали по 14 з 15 російських "Шахедів"
09:46
Вчені виявили у медуз здатність до навчання – дослідження
09:33
Ще понад 500 росіян знищені в Україні
Усі новини...
Реклама: