Россияне ночью атаковали Днепропетровскую область "Шахедами": обломки дронов наделали вреда

В ночь на 14 сентября над территорией Днепропетровской области защитники сбили 3 вражеских беспилотника, обломки "Шахедов" частично разрушили частный дом, еще 6 - повреждены.

Источник: Воздушные силы, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук

Дословно Лысак: "Ночью защитники неба из ПвК "Восток" сбили над областью три беспилотника.

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Обломки одного из них упали в Першотравневской громаде, что на Никопольщине. Частично разрушен частный дом. Еще 6 - повреждены. Изуродованы и 8 хозяйственных построек, 3 авто. Загорелась сухая трава, пожар спасатели потушили".

Детали: В течение ночи враг 4 раза атаковал Никопольский район. Трижды били из градов и артиллерии по Марганецкой громаде.

Всего в ночь на 14 сентября 2023 года с 21.00 по 02.30 российские оккупанты атаковали Украину несколькими группами ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" с трех направлений: мыс Чауда - Крым; Ейск, Курск - РФ.

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Всего зафиксировано пуски 22 "шахедов" в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.

По результатам боевой работы этой ночью противовоздушной обороной уничтожено 17 из 22 вражеских ударных БпЛА "Shahed-136/131".