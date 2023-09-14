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Через обстріл загинула дитина на Херсонщині, поранений підліток, а також сусіди, які рятували їх

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 14 вересня 2023, 09:28
Через обстріл загинула дитина на Херсонщині, поранений підліток, а також сусіди, які рятували їх
фото прокуратури

Внаслідок нічного обстрілу села Новодмитрівка Херсонської області загинув 6-річний хлопчик та дістав поранення його 13-річний брат, також поранені троє сусідів, які намагались допомогти дітям, але потрапили під повторний обстріл.

Джерело: пресслужба Херсонської облпрокуратури

Деталі: Прокуратура повідомляє, що після 00:00 окупанти з артилерії обстріляли село Новодмитрівка Білозерської громади. Ворожі снаряди поцілили по приватному будинку та його території.

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Травми несумісні із життям отримав 6-річний хлопчик. У важкому стані до лікарні госпіталізований його брата 13-ти років. Також поранення дістали троє сусідів, які намагалися допомогти, але теж потрапили під ворожий вогонь.

Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди.

 
фото прокуратури
 

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Теми: Херсонська областьобстрілвоєнні злочинидіти
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