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Из-за обстрела погиб ребенок на Херсонщине, ранен подросток, а также соседи, которые спасали их

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 14 сентября 2023, 09:28
Из-за обстрела погиб ребенок на Херсонщине, ранен подросток, а также соседи, которые спасали их
фото прокуратуры

В результате ночного обстрела села Новодмитровка Херсонской области погиб 6-летний мальчик и получил ранения его 13-летний брат, также ранены трое соседей, которые пытались помочь детям, но попали под повторный обстрел.

Источник: пресс-служба Херсонской облпрокуратуры

Детали: Прокуратура сообщает, что после 00:00 оккупанты из артиллерии обстреляли село Новодмитровка Белозерской громады. Вражеские снаряды попали по частному дому и его территории.

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Травмы несовместимые с жизнью получил 6-летний мальчик. В тяжелом состоянии в больницу госпитализирован его брат 13-ти лет. Также ранения получили трое соседей, которые пытались помочь, но тоже попали под вражеский огонь.

Повреждены частные дома, хозяйственные постройки.

 
фото прокуратуры
 

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Темы: Херсонская областьобстрелвоенные преступлениядети
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