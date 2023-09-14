Из-за обстрела погиб ребенок на Херсонщине, ранен подросток, а также соседи, которые спасали их

В результате ночного обстрела села Новодмитровка Херсонской области погиб 6-летний мальчик и получил ранения его 13-летний брат, также ранены трое соседей, которые пытались помочь детям, но попали под повторный обстрел.

Источник: пресс-служба Херсонской облпрокуратуры

Детали: Прокуратура сообщает, что после 00:00 оккупанты из артиллерии обстреляли село Новодмитровка Белозерской громады. Вражеские снаряды попали по частному дому и его территории.

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Травмы несовместимые с жизнью получил 6-летний мальчик. В тяжелом состоянии в больницу госпитализирован его брат 13-ти лет. Также ранения получили трое соседей, которые пытались помочь, но тоже попали под вражеский огонь.

Повреждены частные дома, хозяйственные постройки.

фото прокуратуры