Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за обстрела погиб ребенок на Херсонщине, ранен подросток, а также соседи, которые спасали их

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 14 сентября 2023, 09:28
Из-за обстрела погиб ребенок на Херсонщине, ранен подросток, а также соседи, которые спасали их
фото прокуратуры

В результате ночного обстрела села Новодмитровка Херсонской области погиб 6-летний мальчик и получил ранения его 13-летний брат, также ранены трое соседей, которые пытались помочь детям, но попали под повторный обстрел.

Источник: пресс-служба Херсонской облпрокуратуры

Детали: Прокуратура сообщает, что после 00:00 оккупанты из артиллерии обстреляли село Новодмитровка Белозерской громады. Вражеские снаряды попали по частному дому и его территории.

Реклама:

Травмы несовместимые с жизнью получил 6-летний мальчик. В тяжелом состоянии в больницу госпитализирован его брат 13-ти лет. Также ранения получили трое соседей, которые пытались помочь, но тоже попали под вражеский огонь.

Повреждены частные дома, хозяйственные постройки.

 
фото прокуратуры
 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьобстрелвоенные преступлениядети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
Херсонская область
Враг сбросил взрывчатку на Херсонщину: ранены волонтер и местная жительница
Россияне утром обстреляли Херсонщину: повреждена гимназия, есть раненые
Россияне попали в медучреждение на Херсонщине: ранены фельдшер и пациентка
Последние новости
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
Все новости...
Реклама: