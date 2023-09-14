Міноборони Британії назвало важливим етапом відхід України від російського ядерного палива
Перше в історії України завантаження української АЕС неросійським ядерним паливом є важливим етапом у довгостроковому відриві України від Росії, вважає Міноборони Британії.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії 14 вересня
Дослівно з огляду: "Усі українські АЕС мають реактори радянської конструкції, і до лютого 2022 року Україна залежала від Росії у постачанні ядерного палива. Після повномасштабного вторгнення Росії Україна прискорила реалізацію планів диверсифікації поставок".
Деталі: Британські аналітики нагадали, що ядерна енергія забезпечує приблизно половину української електроенергії.
Вони підкреслили, що успіх "Енергоатому" у пошуку та встановленні західного палива є важливим етапом у довгостроковому відриві України від Росії, вплив якої на енергопостачання України значно зменшився.
Передісторія:
- Міністр енергетики Герман Галущенко 10 вересня повідомив, що на українській АЕС вперше завантажили паливо Westinghouse, яке виробляли спільно з "Енергоатомом".
- Раніше відповідне паливо виготовляла лише у Росії компанія "ТВЕЛ".