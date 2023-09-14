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Минобороны Британии назвало важным этапом отход Украины от российского ядерного топлива

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 14 сентября 2023, 09:47
Минобороны Британии назвало важным этапом отход Украины от российского ядерного топлива
Южноукраинская АЭС. Фото иллюстративное с uprom.info

Первая в истории Украины загрузка украинской АЭС нероссийским ядерным топливом является важным этапом в долгосрочном отрыве Украины от России, считает Минобороны Британии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании 14 сентября

Дословно из обзора: "Все украинские АЭС имеют реакторы советской конструкции, и до февраля 2022 года Украина зависела от России в поставках ядерного топлива. После полномасштабного вторжения России Украина ускорила реализацию планов диверсификации поставок".

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Детали: Британские аналитики напомнили, что ядерная энергия обеспечивает примерно половину украинской электроэнергии.

Они подчеркнули, что успех "Энергоатома" в поиске и установке западного топлива является важным этапом в долгосрочном отрыве Украины от России, влияние которой на энергоснабжение Украины значительно уменьшилось.

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Темы: АЭСэнергетикаРосcияВеликобритания
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