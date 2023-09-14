Минобороны Британии назвало важным этапом отход Украины от российского ядерного топлива
Первая в истории Украины загрузка украинской АЭС нероссийским ядерным топливом является важным этапом в долгосрочном отрыве Украины от России, считает Минобороны Британии.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании 14 сентября
Дословно из обзора: "Все украинские АЭС имеют реакторы советской конструкции, и до февраля 2022 года Украина зависела от России в поставках ядерного топлива. После полномасштабного вторжения России Украина ускорила реализацию планов диверсификации поставок".
Детали: Британские аналитики напомнили, что ядерная энергия обеспечивает примерно половину украинской электроэнергии.
Они подчеркнули, что успех "Энергоатома" в поиске и установке западного топлива является важным этапом в долгосрочном отрыве Украины от России, влияние которой на энергоснабжение Украины значительно уменьшилось.
Предыстория:
- Министр энергетики Герман Галущенко 10 сентября сообщил, что на украинской АЭС впервые загрузили топливо Westinghouse, которое производили совместно с "Энергоатомом".
- Ранее соответствующее топливо производила только в России компания "ТВЭЛ".