Бійці ССО показали вдалу роботу біля Благодатного: знищили 6 і взяли в полон 8 окупантів

Бійці сил спеціальних операцій показали архівне відео з-під Благодатного Донецької області, де знищили 6 та взяли в полон 8 окупантів.

Джерело: Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ

Дослівно: "Під час операції ССО знищено 6 та взято в полон 8 окупантів.

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Червень 2023. В районі селища Благодатного Донецької області, під час проведення операції операторами 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго проведено штурм та зачистку позицій противника.

На відео епізод взяття в полон окупантів, які зробили правильне рішення і здалися в полон. Їх "колегам по цеху" не так пощастило".