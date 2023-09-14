Бойцы ССО показали удачную работу возле Благодатного: уничтожили 6 и взяли в плен 8 оккупантов

Бойцы сил специальных операций показали архивное видео из-под Благодатного Донецкой области, где уничтожили 6 и взяли в плен 8 оккупантов.

Источник: Командование Сил специальных операций ВСУ

Дословно: "Во время операции ССО уничтожено 6 и взято в плен 8 оккупантов.

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Июнь 2023 года. В районе поселка Благодатного Донецкой области, во время проведения операции операторами 3-го отдельного полка спецназначения имени князя Святослава Храброго проведен штурм и зачистка позиций противника.

На видео эпизод взятия в плен оккупантов, которые сделали правильное решение и сдались в плен. Их "коллегам по цеху" не так повезло".