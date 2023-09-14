Лукашенко полетів до Путіна

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко у п'ятницю відвідає Росію для зустрічі з президентом РФ Владіміром Путіним.

Джерело: білоруське державне агентство БЕЛТА, пише "Європейська правда"

Деталі: За даними агентства, основними темами переговорів стануть "міжнародний порядок денний і регіональна проблематика", а також спільні завдання в економіці – "велика робота у сфері імпортозаміщення".

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