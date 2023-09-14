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Лукашенко полетів до Путіна

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 14 вересня 2023, 10:42
Лукашенко полетів до Путіна
ЛУКАШЕНКО, ПУТІН, ФОТО: GETTY IMAGES

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко у п'ятницю відвідає Росію для зустрічі з президентом РФ Владіміром Путіним.

Джерело: білоруське державне агентство БЕЛТА, пише "Європейська правда"

Деталі: За даними агентства, основними темами переговорів стануть "міжнародний порядок денний і регіональна проблематика", а також спільні завдання в економіці – "велика робота у сфері імпортозаміщення".

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Що передувало:

  • Минулого разу Путін і Лукашенко зустрічалися в липні в Росії. Лукашенко тоді брав участь у саміті "Росія – Африка".
  • Після тієї зустрічі Лукашенко відзначився заявою, що "вагнерівці" "напрягають" його своїми войовничими настроями, та що він "проти поділу України".
  • Пізніше Лукашенко сказав, що "пожартував" про наміри російських найманців поїхати "на екскурсію в Жешув".
  • У серпні, як відомо, в авіакатастрофі в Росії загинув ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин.
  • Після його смерті Лукашенко відхрестився від того, що він нібито гарантував безпеку Пригожина після спроби заколоту в Росії.

Теми: ЛукашенкоПутінРосіяБілорусь
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