Лукашенко полетів до Путіна
Четвер, 14 вересня 2023, 10:42
Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко у п'ятницю відвідає Росію для зустрічі з президентом РФ Владіміром Путіним.
Джерело: білоруське державне агентство БЕЛТА, пише "Європейська правда"
Деталі: За даними агентства, основними темами переговорів стануть "міжнародний порядок денний і регіональна проблематика", а також спільні завдання в економіці – "велика робота у сфері імпортозаміщення".
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Що передувало:
- Минулого разу Путін і Лукашенко зустрічалися в липні в Росії. Лукашенко тоді брав участь у саміті "Росія – Африка".
- Після тієї зустрічі Лукашенко відзначився заявою, що "вагнерівці" "напрягають" його своїми войовничими настроями, та що він "проти поділу України".
- Пізніше Лукашенко сказав, що "пожартував" про наміри російських найманців поїхати "на екскурсію в Жешув".
- У серпні, як відомо, в авіакатастрофі в Росії загинув ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин.
- Після його смерті Лукашенко відхрестився від того, що він нібито гарантував безпеку Пригожина після спроби заколоту в Росії.