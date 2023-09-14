Лукашенко полетел к Путину
Четверг, 14 сентября 2023, 10:42
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу посетит Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Источник: белорусское государственное агентство БЕЛТА, пишет "Европейская правда"
Детали: По данным агентства, основными темами переговоров станут "международная повестка дня и региональная проблематика", а также общие задачи в экономике - "большая работа в сфере импортозамещения".
Реклама:
Что предшествовало:
- В прошлый раз Путин и Лукашенко встречались в июле в России. Лукашенко тогда участвовал в саммите "Россия – Африка".
- После той встречи Лукашенко отметился заявлением, что "вагнеровцы" "напрягают" его своими воинственными настроениями, и что он "против разделения Украины".
- Позже Лукашенко сказал, что "пошутил" о намерениях российских наемников поехать "на экскурсию в Жешув".
- В августе, как известно, в авиакатастрофе в России погиб главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин.
- После его смерти Лукашенко открестился от того, что он якобы гарантировал безопасность Пригожина после попытки мятежа в России.