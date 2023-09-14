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Лукашенко полетел к Путину

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 14 сентября 2023, 10:42
Лукашенко полетел к Путину
ЛУКАШЕНКО, ПУТИН, ФОТО: GETTY IMAGES

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу посетит Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: белорусское государственное агентство БЕЛТА, пишет "Европейская правда"

Детали: По данным агентства, основными темами переговоров станут "международная повестка дня и региональная проблематика", а также общие задачи в экономике - "большая работа в сфере импортозамещения".

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Что предшествовало:

  • В прошлый раз Путин и Лукашенко встречались в июле в России. Лукашенко тогда участвовал в саммите "Россия – Африка".
  • После той встречи Лукашенко отметился заявлением, что "вагнеровцы" "напрягают" его своими воинственными настроениями, и что он "против разделения Украины".
  • Позже Лукашенко сказал, что "пошутил" о намерениях российских наемников поехать "на экскурсию в Жешув".
  • В августе, как известно, в авиакатастрофе в России погиб главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин.
  • После его смерти Лукашенко открестился от того, что он якобы гарантировал безопасность Пригожина после попытки мятежа в России.

Темы: ЛукашенкоПутинРосcияБеларусь
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