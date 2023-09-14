Лукашенко полетел к Путину

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу посетит Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: белорусское государственное агентство БЕЛТА, пишет "Европейская правда"

Детали: По данным агентства, основными темами переговоров станут "международная повестка дня и региональная проблематика", а также общие задачи в экономике - "большая работа в сфере импортозамещения".

Реклама:

Что предшествовало: