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Археолог: Щороку окупанти в Криму проводять до 15 незаконних розкопок, доля знайденого – невідома

Четвер, 14 вересня 2023, 11:26
Археолог: Щороку окупанти в Криму проводять до 15 незаконних розкопок, доля знайденого – невідома
Фото ілюстративне

Щороку в окупованому Криму Росія проводить до 15 незаконних археологічних розкопок, про що російські археологи самі повідомляють у своїх звітах. Подальша доля знайдених у такий спосіб речей – невідома.

Джерело: археологиня, музейниця та спеціалістка зі скіфської культури Оксана Ліфантій в інтерв’ю "Українській правді"  

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Пряма мова: "Це (така кількість розкопок УП) – доволі багато на такий невеликий регіон. До окупації в Криму було трохи менше експедицій. 

Той самий Усть-Альммнський некрополь (речі з якого поїхали на виставку і потім застрягли майже на 10 років в Нідерландах) продовжує досліджуватись з фінансуванням росіян і за участі росіян. 

У 2017 році там, зокрема, знайшли жіноче поховання  із золотом, і у російських ЗМІ пішла бравада про те, що "не потрібно нам те золото повертати, ми своє скіфське золото змогли відкопати".    

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Деталі: За словами Ліфантій, подібні розкопки в окупованому Криму проводяться за рахунок федерального фінансування РФ. 

Подальшу долю віднайдених у такий спосіб археологічних артефактів, як зазначає дослідниця, неможливо відслідкувати, адже "під приводом реставрації такі речі можуть відправлятися за межі Криму".  

Вона додає, що згідно із міжнародним правом, археологічні артефакти, виявлені у такий спосіб, – поза законом. 

Теми: історіяКрим
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