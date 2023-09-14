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Археолог: Ежегодно оккупанты в Крыму проводят до 15 незаконных раскопок, судьба найденного – неизвестна

Четверг, 14 сентября 2023, 11:26
Археолог: Ежегодно оккупанты в Крыму проводят до 15 незаконных раскопок, судьба найденного – неизвестна
Фото иллюстративное

Ежегодно в оккупированном Крыму Россия проводит до 15 незаконных археологических раскопок, о чем российские археологи сами сообщают в своих отчетах. Дальнейшая судьба найденных таким образом вещей - неизвестна.

Источник: археолог, музейщик и специалист по скифской культуре Оксана Лифантий в интервью "Украинской правде

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Прямая речь: "Это (такое количество раскопок - УП) - довольно много на такой небольшой регион. До оккупации в Крыму было чуть меньше экспедиций.

Тот самый Усть-Альммнский некрополь (вещи из которого поехали на выставку и потом застряли почти на 10 лет в Нидерландах) продолжает исследоваться с финансированием россиян и при участии россиян.

В 2017 году там, в частности, нашли женское захоронение с золотом, и в российских СМИ пошла бравада о том, что "не нужно нам это золото возвращать, мы свое скифское золото смогли откопать".    

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Детали: По словам Лифантий, подобные раскопки в оккупированном Крыму проводятся за счет федерального финансирования РФ.

Дальнейшую судьбу найденных таким образом археологических артефактов, как отмечает исследовательница, невозможно отследить, ведь "под предлогом реставрации такие вещи могут отправляться за пределы Крыма". 

Она добавляет, что согласно международному праву, археологические артефакты, обнаруженные таким образом, - вне закона.

Темы: историяКрым
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