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Білорусь у вересні проведе комплексні військові навчання  

Олександр ШумілінЧетвер, 14 вересня 2023, 12:26
Білорусь у вересні проведе комплексні військові навчання  
Фото: "Беларускі Гаюн"

Наприкінці вересня у Збройних сил Білорусі заплановане проведення комплексних навчань.

Джерело: аналітичний проєкт "Беларускі Гаюн"

Дослівно: "Наприкінці вересня у ЗС РБ заплановано проведення двосторонніх комплексних навчань. Про це ще наприкінці серпня повідомив начальник Департаменту міжнародного військового співробітництва МО РБ Валерій Ревенко. За словами чиновника, про майбутні навчання раніше було повідомлено державам-учасницям ОБСЄ в рамках Віденського документа 2011 року".

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Деталі: До навчання будуть залучені кілька механізованих бригад. Наразі триває активна підготовка. Зокрема перевіряються наявність і стан спорядження, озброєння та військової техніки.

"За нашою інформацією, підрозділи 336-ї реактивної артилерійської бригади (на озброєнні - РСЗВ "Смерч" і "Полонез") уже почали переміщатися в район проведення навчань", - вказують аналітики.

Теми: Білорусьармія
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