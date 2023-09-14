Білорусь у вересні проведе комплексні військові навчання  

Наприкінці вересня у Збройних сил Білорусі заплановане проведення комплексних навчань.

Джерело: аналітичний проєкт "Беларускі Гаюн"

Дослівно: "Наприкінці вересня у ЗС РБ заплановано проведення двосторонніх комплексних навчань. Про це ще наприкінці серпня повідомив начальник Департаменту міжнародного військового співробітництва МО РБ Валерій Ревенко. За словами чиновника, про майбутні навчання раніше було повідомлено державам-учасницям ОБСЄ в рамках Віденського документа 2011 року".

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Деталі: До навчання будуть залучені кілька механізованих бригад. Наразі триває активна підготовка. Зокрема перевіряються наявність і стан спорядження, озброєння та військової техніки.

"За нашою інформацією, підрозділи 336-ї реактивної артилерійської бригади (на озброєнні - РСЗВ "Смерч" і "Полонез") уже почали переміщатися в район проведення навчань", - вказують аналітики.