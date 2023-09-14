Беларусь в сентябре проведет комплексные военные учения 

В конце сентября у Вооруженных сил Беларуси запланировано проведение комплексных учений.

Источник: аналитический проект "Беларускі Гаюн"

Дословно: "В конце сентября в ВС РБ запланировано проведение двусторонних комплексных учений. Об этом еще в конце августа сообщил начальник Департамента международного военного сотрудничества МО РБ Валерий Ревенко. По словам чиновника, о предстоящих учениях ранее было сообщено государствам-участникам ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года".

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Детали: К учениям будут привлечены несколько механизированных бригад. Сейчас идет активная подготовка. В частности проверяются наличие и состояние снаряжения, вооружения и военной техники.

"По нашей информации, подразделения 336-й реактивной артиллерийской бригады (на вооружении - РСЗО "Смерч" и "Полонез") уже начали перемещаться в район проведения учений", - указывают аналитики.