Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Беларусь в сентябре проведет комплексные военные учения 

Александр ШумилинЧетверг, 14 сентября 2023, 12:26
Беларусь в сентябре проведет комплексные военные учения 
Фото: "Беларускі Гаюн"

В конце сентября у Вооруженных сил Беларуси запланировано проведение комплексных учений.

Источник: аналитический проект "Беларускі Гаюн"

Дословно: "В конце сентября в ВС РБ запланировано проведение двусторонних комплексных учений. Об этом еще в конце августа сообщил начальник Департамента международного военного сотрудничества МО РБ Валерий Ревенко. По словам чиновника, о предстоящих учениях ранее было сообщено государствам-участникам ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года".

Реклама:

Детали: К учениям будут привлечены несколько механизированных бригад. Сейчас идет активная подготовка. В частности проверяются наличие и состояние снаряжения, вооружения и военной техники.

"По нашей информации, подразделения 336-й реактивной артиллерийской бригады (на вооружении - РСЗО "Смерч" и "Полонез") уже начали перемещаться в район проведения учений", - указывают аналитики.

Темы: Беларусьармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
Беларусь
Лукашенко полетел к Путину
Европарламент призвал арестовать активы руководства Беларуси и передать Украине
Тихановская в Европарламенте призвала поддержать европейскую перспективу Беларуси
Последние новости
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
Все новости...
Реклама: