Путін зібрав Радбез, щоб поговорити про відносини з союзниками РФ

Російський диктатор Володимир Путін 14 вересня зібрав засідання Ради безпеки, на якому хоче обговорити відносини Росії з найближчими союзниками і діалог з країнами далекого зарубіжжя.

Джерело: прокремлівське видання "ТАСС"

Пряма мова: "На порядку денному у нас кілька питань, вони стосуються розвитку відносин з нашими найближчими сусідами і союзниками, а також поговоримо про забезпечення інтересів Росії у відносинах з країнами далекого зарубіжжя".

Реклама:

Деталі: Першим перед Путіним доповідав голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін.

Нагадаємо:

13 вересня російський диктатор Володимир Путін зустрівся з північнокорейським колегою Кім Чен Ином на космодромі "Восточный" на Далекому сході РФ для переговорів.

14 вересня стало відомо, що до Путіна летить його соратник самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.