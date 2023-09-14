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Путін зібрав Радбез, щоб поговорити про відносини з союзниками РФ

Альона Мазуренко Четвер, 14 вересня 2023, 12:46
Путін зібрав Радбез, щоб поговорити про відносини з союзниками РФ
скриншот

Російський диктатор Володимир Путін 14 вересня зібрав засідання Ради безпеки, на якому хоче обговорити відносини Росії з найближчими союзниками і діалог з країнами далекого зарубіжжя.

Джерело: прокремлівське видання "ТАСС

Пряма мова: "На порядку денному у нас кілька питань, вони стосуються розвитку відносин з нашими найближчими сусідами і союзниками, а також поговоримо про забезпечення інтересів Росії у відносинах з країнами далекого зарубіжжя".

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Деталі: Першим перед Путіним доповідав голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін.

Нагадаємо: 

  • 13 вересня російський диктатор Володимир Путін зустрівся з північнокорейським колегою Кім Чен Ином на космодромі "Восточный" на Далекому сході РФ для переговорів. 
  • 14 вересня стало відомо, що до Путіна летить його соратник самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

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Теми: ПутінРосія
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