Путин собрал Совбез, чтобы поговорить об отношениях с союзниками РФ
Четверг, 14 сентября 2023, 12:46
Российский диктатор Владимир Путин 14 сентября собрал заседание Совета безопасности, на котором хочет обсудить отношения РФ с ближайшими союзниками и диалог со странами дальнего зарубежья.
Источник: прокремлевское издание "ТАСС"
Прямая речь: "На повестке дня у нас несколько вопросов, они касаются развития отношений с нашими ближайшими соседями и союзниками, а также поговорим об обеспечении интересов России в отношениях со странами дальнего зарубежья".
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Детали: Первым перед Путиным докладывал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Напомним:
- 13 сентября российский диктатор Владимир Путин встретился с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном на космодроме "Восточный" на Дальнем востоке РФ для переговоров.
- 14 сентября стало известно, что к Путину летит его соратник самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
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