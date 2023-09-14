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Путин собрал Совбез, чтобы поговорить об отношениях с союзниками РФ

Алена МазуренкоЧетверг, 14 сентября 2023, 12:46
Путин собрал Совбез, чтобы поговорить об отношениях с союзниками РФ
скриншот

Российский диктатор Владимир Путин 14 сентября собрал заседание Совета безопасности, на котором хочет обсудить отношения РФ с ближайшими союзниками и диалог со странами дальнего зарубежья.

Источник: прокремлевское издание "ТАСС"

Прямая речь: "На повестке дня у нас несколько вопросов, они касаются развития отношений с нашими ближайшими соседями и союзниками, а также поговорим об обеспечении интересов России в отношениях со странами дальнего зарубежья".

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Детали: Первым перед Путиным докладывал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Напомним:

  • 13 сентября российский диктатор Владимир Путин встретился с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном на космодроме "Восточный" на Дальнем востоке РФ для переговоров.
  • 14 сентября стало известно, что к Путину летит его соратник самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

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Темы: ПутинРосcия
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