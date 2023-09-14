Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На півдні росіяни в обороні, але намагаються повернути позиції – Маляр

Олена РощінаЧетвер, 14 вересня 2023, 13:06
На півдні росіяни в обороні, але намагаються повернути позиції – Маляр
Бійці, фото 127 окремої бригади Сил ТРО м. Харків

На південній ділянці фронту, на відміну від східної, російські загарбники всюди перебувають в обороні, але інтенсивно обстрілюють захисників України, намагаючись відвоювати позиції. 

Джерело: заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону 14 вересня

Деталі: Маляр ззаначила, що на сході є напрямки наступу ворога: Купянський, Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський. 

Реклама:

А Сили оборони України наступають на Бахмутському напрямку – там є успіхи вздовж південного флангу, в районі Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки. 

На мелітопольському напрямку ЗСУ теж "поступово просуваються", підтвердила Маляр.

Пряма мова: "Південь – основний напрямок нашого наступу, і скрізь по південному регіону ворог перебуває в обороні. Це означає, що ми там рухаємося, а вони обороняються. 

ВІДЕО ДНЯ

Навіть коли здається, що новини схожі одна на одну щодня, насправді ситуація дуже динамічна. Те, що ворог в обороні, – це не означає, що вони просто стоять в обороні. 

Це означає, що там тривають дуже активні бої. За кількістю обстрілів, якщо ми дивимося на південний фронт, там із боку ворога вистрілюють сотні тисяч боєприпасів і (здійснюються) тисячі обстрілів. Нараховується 4-5 тисяч обстрілів за тиждень…

Ті населені пункти, які вже були звільнені, ворог не хоче залишати. Якщо ми говоримо про Роботине – ті позиції, які нами вже зайняті і ми навіть закріпилися, нам все одно доводиться ці райони захищати від російських штурмів, тому що вони (окупанти – ред.) хочуть повернути втрачені позиції".

Теми: війнаЗапорізька областьДонецька областьконтрнаступ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоУ мережі з’явилися супутникові знімки палаючого штабу Чорноморського флоту

відеоУ Севастополі нова ракетна атака: виє сирена, окупанти закликають людей шукати укриття

Хакери зламали російську базу з даними про сотні мільйонів авіаперельотів

Буданов: Внаслідок атаки на штаб ЧФ РФ в Севастополі загинуло 9 осіб

Люди не готові витрачати гроші на щось інше, крім зброї – Зеленський про вибори

Трюдо: Канада долучиться до навчання українців на F-16

Усі новини...
війна
Оцінка картин з колекції Медведчука затягнулась на рік: плутанина у цінах і складність аналізу
Олігарх Шульгін домігся скасування санкцій у Суді справедливості ЄС. Чи є привід для занепокоєння?
У Казахстані скасували виступ "веселих та кмітливих" росіян через концерти на окупованому Донбасі
Останні новини
10:51
Нацбанк за тиждень продав понад 823 мільйони доларів з резервів
10:39
фото, відеоУ мережі з’явилися супутникові знімки палаючого штабу Чорноморського флоту
10:32
У Полтавському ГЗК Жеваго підтвердили вручення підозри голові правління
10:24
В армії РФ, що воює в Україні, висока плинність кадрів – розвідка Британії
10:20
Телескоп Джеймса Вебба виявив джерело вуглецю на одному із супутників Юпітера
10:10
Сійярто сказав, що Лавров хоче мирних переговорів
09:56
відеоУ Севастополі нова ракетна атака: виє сирена, окупанти закликають людей шукати укриття
09:49
Сили ППО вночі відпрацювали по 14 з 15 російських "Шахедів"
09:46
Вчені виявили у медуз здатність до навчання – дослідження
09:33
Ще понад 500 росіян знищені в Україні
Усі новини...
Реклама: