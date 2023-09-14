На півдні росіяни в обороні, але намагаються повернути позиції – Маляр

На південній ділянці фронту, на відміну від східної, російські загарбники всюди перебувають в обороні, але інтенсивно обстрілюють захисників України, намагаючись відвоювати позиції.

Джерело: заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону 14 вересня

Деталі: Маляр ззаначила, що на сході є напрямки наступу ворога: Купянський, Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський.

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А Сили оборони України наступають на Бахмутському напрямку – там є успіхи вздовж південного флангу, в районі Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки.

На мелітопольському напрямку ЗСУ теж "поступово просуваються", підтвердила Маляр.

Пряма мова: "Південь – основний напрямок нашого наступу, і скрізь по південному регіону ворог перебуває в обороні. Це означає, що ми там рухаємося, а вони обороняються.

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Навіть коли здається, що новини схожі одна на одну щодня, насправді ситуація дуже динамічна. Те, що ворог в обороні, – це не означає, що вони просто стоять в обороні.

Це означає, що там тривають дуже активні бої. За кількістю обстрілів, якщо ми дивимося на південний фронт, там із боку ворога вистрілюють сотні тисяч боєприпасів і (здійснюються) тисячі обстрілів. Нараховується 4-5 тисяч обстрілів за тиждень…

Ті населені пункти, які вже були звільнені, ворог не хоче залишати. Якщо ми говоримо про Роботине – ті позиції, які нами вже зайняті і ми навіть закріпилися, нам все одно доводиться ці райони захищати від російських штурмів, тому що вони (окупанти – ред.) хочуть повернути втрачені позиції".