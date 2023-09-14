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На юге россияне в обороне, но пытаются вернуть позиции – Маляр

Елена РощинаЧетверг, 14 сентября 2023, 13:06
На юге россияне в обороне, но пытаются вернуть позиции – Маляр
Бойцы, фото 127 отдельной бригады Сил ТРО г. Харьков

На южном участке фронта, в отличие от восточного, российские захватчики везде находятся в обороне, но интенсивно обстреливают защитников Украины, пытаясь отвоевать позиции. 

Источник: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона 14 сентября

Детали: Маляр отметила, что на востоке есть направления наступления врага: Купянское, Лиманское, Авдеевское, Марьинское. 

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А Силы обороны Украины наступают на Бахмутском направлении – там есть успехи вдоль южного фланга, в районе Андреевки, Курдюмовки, Клещеевки. 

На мелитопольском направлении ВСУ тоже "постепенно продвигаются", подтвердила Маляр.

Прямая речь: "Юг – основное направление нашего наступления, и везде по южному региону враг находится в обороне. Это означает, что мы там движемся, а они обороняются. 

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Даже когда кажется, что новости похожи друг на друга каждый день, на самом деле ситуация очень динамичная. То, что враг в обороне, – это не значит, что они просто стоят в обороне. 

Это означает, что там идут очень активные бои. По количеству обстрелов, если мы смотрим на южный фронт, там со стороны врага выстреливают сотни тысяч боеприпасов и (совершают) тысячи обстрелов. Насчитывается 4-5 тысяч обстрелов за неделю...

Те населенные пункты, которые уже были освобождены, враг не хочет оставлять. Если мы говорим о Роботино – те позиции, которые нами уже заняты и мы даже закрепились, нам все равно приходится эти районы защищать от российских штурмов, потому что они (оккупанты – ред.) хотят вернуть утраченные позиции".

Темы: войнаЗапорожская областьДонецкая областьконтрнаступление
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