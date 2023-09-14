На окупованих Росією територіях можуть бути тисячі пам’яток скіфської доби – археолог

Російська окупація українських територій поставила під загрозу існування тисяч пам’яток скіфської доби.

Джерело: археологиня, музейниця та спеціалістка зі скіфської культури Оксана Ліфантій в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Найбільше скіфських курганів (особливо кінця V-IV століття до нашої ери) концентруються в Подніпров’ї. Це території Дніпропетровщини, Запоріжжя та Херсонщини. Це – тисячі пам’яток.

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Зрозуміло, що не в кожному похованні є золото, але кожне поховання є історією певної людини. І коли досліджуються такі поховання, можна відтворити, якої професії була ця людина, чим займалася, відтворити навіть її зовнішній вигляд, ДНК.

Якщо це поховання умовно підірвати, скинути на нього бомбу, ми втратимо цю інформацію".

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