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На окупованих Росією територіях можуть бути тисячі пам’яток скіфської доби – археолог

"Українська правда"Четвер, 14 вересня 2023, 13:12
На окупованих Росією територіях можуть бути тисячі пам’яток скіфської доби – археолог
Курган в Запорізькій області

Російська окупація українських територій поставила під загрозу існування тисяч пам’яток скіфської доби. 

Джерело: археологиня, музейниця та спеціалістка зі скіфської культури Оксана Ліфантій в інтерв’ю "Українській правді"  

Пряма мова: "Найбільше скіфських курганів (особливо кінця V-IV століття до нашої ери) концентруються в Подніпров’ї. Це території Дніпропетровщини, Запоріжжя та Херсонщини. Це – тисячі пам’яток. 

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Зрозуміло, що не в кожному похованні є золото, але кожне поховання є історією певної людини. І коли досліджуються такі поховання, можна відтворити, якої професії була ця людина, чим займалася, відтворити навіть її зовнішній вигляд, ДНК. 

Якщо це поховання умовно підірвати, скинути на нього бомбу, ми втратимо цю інформацію". 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

  • У квітні 2022 року у Запорізькій ОВА повідомили про отримання інформації, що військові Російської Федерації захопили Мелітопольський міський краєзнавчий музей, а "колаборанти вказали росіянам місце, де зберігається скіфське золото, що було виявлено археологами у 50-х роках минулого сторіччя".
  • У жовтні 2022 року у Міністерстві культури та інформаційної політики заявили, що їм не відомо, де наразі може перебувати скіфське золото із краєзнавчого музею окупованого російськими військами Мелітополя.
  • У квітні 2022 року у Запорізькій ОВА повідомили, що російські військові замінували територію біля Кам’яної Могили – унікальної пам’ятки геології і археології світового значення, розташовану у Запорізькій області неподалік Мелітополя.

Теми: історія
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