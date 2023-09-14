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На оккупированных Россией территориях могут быть тысячи памятников скифской эпохи – археолог

"Украинская правда"Четверг, 14 сентября 2023, 13:12
На оккупированных Россией территориях могут быть тысячи памятников скифской эпохи – археолог
Курган в Запорожской области

Российская оккупация украинских территорий поставила под угрозу существование тысяч памятников скифской эпохи.

Источник: археолог, музейщик и специалист по скифской культуре Оксана Лифантий в интервью "Украинской правде

Прямая речь: "Больше всего скифских курганов (особенно конца V-IV века до нашей эры) концентрируются в Поднепровье. Это территории Днепропетровщины, Запорожья и Херсонщины. Это - тысячи памятников.

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Понятно, что не в каждом захоронении есть золото, но каждое захоронение является историей определенного человека. И когда исследуются такие захоронения, можно воспроизвести, какой профессии был этот человек, чем занимался, воспроизвести даже его внешний вид, ДНК.

Если это захоронение условно взорвать, сбросить на него бомбу, мы потеряем эту информацию".

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Напомним:

  • В апреле 2022 года в Запорожской ОГА сообщили о получении информации, что военные Российской Федерации захватили Мелитопольский городской краеведческий музей, а "коллаборационисты указали россиянам место, где хранится скифское золото, которое было обнаружено археологами в 50-х годах прошлого столетия".
  • В октябре 2022 года в Министерстве культуры и информационной политики заявили, что им не известно, где сейчас может находиться скифское золото из краеведческого музея оккупированного российскими войсками Мелитополя.
  • В апреле 2022 года в Запорожской ОГА сообщили, что российские военные заминировали территорию возле Каменной Могилы - уникального памятника геологии и археологии мирового значения, расположенного в Запорожской области недалеко от Мелитополя.

Темы: история
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