На оккупированных Россией территориях могут быть тысячи памятников скифской эпохи – археолог

Российская оккупация украинских территорий поставила под угрозу существование тысяч памятников скифской эпохи.

Источник: археолог, музейщик и специалист по скифской культуре Оксана Лифантий в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Больше всего скифских курганов (особенно конца V-IV века до нашей эры) концентрируются в Поднепровье. Это территории Днепропетровщины, Запорожья и Херсонщины. Это - тысячи памятников.

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Понятно, что не в каждом захоронении есть золото, но каждое захоронение является историей определенного человека. И когда исследуются такие захоронения, можно воспроизвести, какой профессии был этот человек, чем занимался, воспроизвести даже его внешний вид, ДНК.

Если это захоронение условно взорвать, сбросить на него бомбу, мы потеряем эту информацию".

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