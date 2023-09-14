Українські пілоти пройшли підготовку на Gripen – шведський прем’єр
Четвер, 14 вересня 2023, 14:45
Українські пілоти вже завершили ознайомчу підготовку на шведських винищувачах "Gripen", заявив прем’єр-міністр Швеції Пол Йонсон.
Джерело: Sveriges Radio, цитує "Європейська правда"
Пряма мова: "Ознайомча підготовка завершена, і згідно з доповіддю, яку я отримав від Збройних Сил, підготовка пройшла добре".
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Деталі: Ознайомчі навчання включають випробувальні польоти на літаках і тренажерах, а також брифінги для наземного персоналу.
За словами Йонсона, досвід, отриманий під час такої підготовки, стане основою для визначення того, чи є умови для відправки літаків "Gripen" в Україну.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Під час візиту президента Володимира Зеленського до Швеції в серпні обговорювалось надання Україні винищувачів "Gripen".
- Однак згодом прем’єр-міністр Швеції Ульф Крісстерссон заявив, що його країна сама потребує винищувачів "Gripen", тож планів передати їх Україні поки немає.
- Нещодавно ЗМІ повідомили, що уряд Швеції може дати доручення Збройним силам країни оцінити умови передачі Україні винищувачів Gripen.