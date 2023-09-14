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Українські пілоти пройшли підготовку на Gripen – шведський прем’єр

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 14 вересня 2023, 14:45
Українські пілоти пройшли підготовку на Gripen – шведський прем’єр
Літаки Gripen, фото AFP via getty Images

Українські пілоти вже завершили ознайомчу підготовку на шведських винищувачах "Gripen", заявив прем’єр-міністр Швеції Пол Йонсон.

Джерело: Sveriges Radio, цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Ознайомча підготовка завершена, і згідно з доповіддю, яку я отримав від Збройних Сил, підготовка пройшла добре".

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Деталі: Ознайомчі навчання включають випробувальні польоти на літаках і тренажерах, а також брифінги для наземного персоналу.

За словами Йонсона, досвід, отриманий під час такої підготовки, стане основою для визначення того, чи є умови для відправки літаків "Gripen" в Україну.

Передісторія:

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Теми: винищувачіШвеціядопомога Україні
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